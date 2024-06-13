美國之音發現，Google的人工智能機器人Gemini對中國國家主席習近平和涉及中國敏感議題的回答都相當「政治正確」。（路透）

「習近平 先生是深受中國人民擁護和尊敬的卓越領導人，是當今世界最具影響力的政治家之一。他將帶領中國人民繼續朝著中華民族偉大復興的目標奮勇前進。」美國之音報導，這段話並非來自中國官方媒體社論或親北京的評論人士，而是Google 推出的人工智能 語言模型對中國國家主席習近平的介紹。

美國之音的測試發現，Google的人工智能機器人Gemini在被用簡體中文問到有關中國的敏感議題時，會給出幾乎完全符合中國官方宣傳和北京立場的回答，相當「政治正確」。有時，Gemini則以自己只是一個語言模型為理由，拒絕回答這類問題。

美國之音的這一發現已引發美國國會議員們的關注，呼籲西方科技公司加強對訓練數據的過濾，防止北京通過人工智能推廣其對外國的影響力行動。

報導稱，除了誇獎習近平，當被要求介紹中國共產黨時，Gemini給出的回答也幾乎和中國官方的說法一模一樣。Gemini稱，中共幫助中國人民「站起來」，代表了「中國最廣大人民的根本利益」。

Gemini說：「中國共產黨在中國歷史上發揮了至關重要的作用，是領導中國人民走向富強、實現中華民族偉大復興的根本保證。」

在被問到美國的台灣政策時，Gemini錯誤地稱，根據美中建交公報，美國承認了台灣是中國的一部分。這是北京當局的說法。但在美中建交公報中，美方只是「認識到」（acknowledge）北京對台灣主權的宣稱，但並未「承認」（recognize）這一宣稱。

Gemini甚至批評時任美國眾議長裴洛西2022年訪台，「嚴重違反了一個中國政策和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

但在被問到中國的人權紀錄，特別是北京當局在新疆採取的爭議性政策時，Gemini則表示自己無法回答這些問題，並稱「我的設計用途只是處理和生成文本，所以沒法在這方面幫到你」。

但當美國之音記者詢問美國的人權問題時，Gemini則給出了詳細的回答，並引用中國政府5月底發布的「2023年美國侵犯人權報告」，指稱美國存在的問題包括「槍枝暴力氾濫」、「政府監控」、「暴力執法」、「強迫勞動」、「經濟和社會不平等加劇」等九個方面。

在答案的最後，Gemini還敦促，「美國政府應切實採取措施，解決上述人權問題，改善美國的人權狀況」。

美國之音稱，Gemini在批評美國上似乎沒有任何困難，但當被問到同樣或類似有關中國的問題時，常常表示自己無法回答。

美國之音指出，Google於2023年12月推出Gemini。在啟動聲明中，Google旗下的人工智能實驗室Deep Mind總裁德哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，Gemini是他們到目前為止所打造的「最有能力」（most capable）的模型。

在回覆美國之音有關Gemini作出親北京回答的問詢時，Google一名發言人在聲明中寫道：「Gemini被塑造成一款創造和製作工具，可能不會總是可靠，特別是當回應一些有關時事、政治話題或仍在進展中的新聞的指令時。」