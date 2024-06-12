海康威視雖被禁 去年在英銷量翻倍

海康威視雖在英國被下禁令，但去年銷量反而增加一倍多。(取材自觀察者網／視覺中國圖)

19個月前，英國副首相陶敦(Oliver Dowden)以所謂「安全風險」為由，用一紙禁令阻攔在政府場所安裝海康威視等中國企業生產的視頻監控設備。然而英媒發現，此後一年，海康威視在英銷售額不減反增。

觀察者網引述綜合行業網站「Biometric Update」等10日報導，根據海康威視最近提交的財務文件顯示，2023年海康威視對英國和愛爾蘭客戶的直接銷售額躍升至3260萬英鎊(約4153萬美元)，高於上一年的1480萬英鎊。此外，包括直接銷售和技術支持的營收，海康威視英國公司的總收入也增長了22%，達到5080萬英鎊(約6471萬美元)。

「每日電訊報」指出，由於不包括轉售該公司攝像頭的第三方銷售額，這些數字並不能說明海康威視在英國業務的總規模，但已能反映出英國對其設備的需求正在不斷增加。

其分析稱，去年，英國零售商 越來越依賴面部識別技術，以打擊日益猖獗的商店行竊事件，這使得海康威視成為人們關注的焦點。儘管樂購(Tesco)、莫裡遜(Morrisons)等英國主要零售商都在禁止銷售該海康威視，但新的銷售數據表明，海康威視的設備需求仍然強勁。

據報導，2023年是海康威視生產的監控攝像頭，在英國一些政府場所被禁止使用的第一年。2022年11月，時任蘭開斯特公國大臣的陶敦下令，稱出於「一系列安全和人權方面的擔憂」，中國公司製造的攝像頭將被禁止進入敏感地點。去年6月，英國內閣辦公室又更進一步，要求中央政府各部門從敏感地點拆除由中國企業生產的監控設備，並將擬定拆除時間表。

幾個月後，英媒又爆出英國政府對海康威視「有限放行」，向其說明上述命令只適用於軍事和情報設施等具有最關鍵安全要求的場所，不會擴展到除中央政府外的公共機構、警察局等。

報導稱，海康威視暫未對此做出回應，但其過去曾多次否認英國政府的指控，駁斥其給該公司貼上「國家安全威脅」標籤是絕對錯誤的做法，並強調該公司在保護財產和促進公共安全方面發揮著重要作用。

海康威視是全球最大的監控攝像頭製造商之一，其產品在英國學校、醫院和地方議會隨處可見。英國政府有關部門需要很長時間來拆除這些設備。今年4月，英國內閣辦公廳表示，只有50%的攝像頭被拆除，完全拆除至少也要到2025年4月。