皇馬球迷辱華案 中使館批性質惡劣 皇馬這樣聲明被疑諷刺

疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)

中國一名足球 博主月初到倫敦採訪歐冠決賽時，一名皇家 馬德里球迷受訪時以西班牙語高唱涉侮辱中國女性的歌曲，還稱這是在「慶祝勝利」。中國大使館發聲明表示已向皇馬嚴正交涉，皇馬則稱是個別球迷行為，還聲明說「將致力於消除足球界種族歧視 」，中媒質疑皇馬的聲明更像是諷刺。

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法廣引述香港經濟日報報導，根據網傳影片顯示，一名中國博主2日在英國街頭進行歐冠決賽賽後採訪時，遇到一名慶祝皇馬奪冠的球迷。該球迷詢問博主來自哪裡。在得知博主是中國人後，對著鏡頭高唱一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。

由於這名中國博主聽不懂西班牙語，還專門詢問對方唱的歌曲內容是什麼，而這名球迷聲稱歌詞是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

環球時報報導，該名唱歌男子疑似是皇馬前主席洛倫索·桑斯（Lorenzo Sanz）的孫子、皇馬官方解說員洛倫索·桑斯·杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子羅德里戈·桑斯（Rodrigo Sanz ）。

杜蘭事後透過社交平台Instagram「為家人言行」向該博主道歉，西甲官方也透過電子郵件，對博主的遭遇表示抱歉和遺憾，但未能平中國民憤。

中國駐西班牙使館10日晚發聲明，批評男子唱歌行為言辭低俗，性質惡劣，已第一時間向皇馬俱樂部提出嚴正交涉；皇馬則表示，這是個別球迷的孤立行為，不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬又強調俱樂部「重視並熱愛中國球迷」，希望為西中友好繼續發揮積極作用。