我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

皇馬球迷辱華案 中使館批性質惡劣 皇馬這樣聲明被疑諷刺

中國新聞組／北京12日電
疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)
疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)

中國一名足球博主月初到倫敦採訪歐冠決賽時，一名皇家馬德里球迷受訪時以西班牙語高唱涉侮辱中國女性的歌曲，還稱這是在「慶祝勝利」。中國大使館發聲明表示已向皇馬嚴正交涉，皇馬則稱是個別球迷行為，還聲明說「將致力於消除足球界種族歧視」，中媒質疑皇馬的聲明更像是諷刺。

來源：YouTube

法廣引述香港經濟日報報導，根據網傳影片顯示，一名中國博主2日在英國街頭進行歐冠決賽賽後採訪時，遇到一名慶祝皇馬奪冠的球迷。該球迷詢問博主來自哪裡。在得知博主是中國人後，對著鏡頭高唱一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。

由於這名中國博主聽不懂西班牙語，還專門詢問對方唱的歌曲內容是什麼，而這名球迷聲稱歌詞是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

環球時報報導，該名唱歌男子疑似是皇馬前主席洛倫索·桑斯（Lorenzo Sanz）的孫子、皇馬官方解說員洛倫索·桑斯·杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子羅德里戈·桑斯（Rodrigo Sanz ）。

杜蘭事後透過社交平台Instagram「為家人言行」向該博主道歉，西甲官方也透過電子郵件，對博主的遭遇表示抱歉和遺憾，但未能平中國民憤。

中國駐西班牙使館10日晚發聲明，批評男子唱歌行為言辭低俗，性質惡劣，已第一時間向皇馬俱樂部提出嚴正交涉；皇馬則表示，這是個別球迷的孤立行為，不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬又強調俱樂部「重視並熱愛中國球迷」，希望為西中友好繼續發揮積極作用。

新民周刊報導，這件事令中國球迷覺得諷刺的是，皇馬官方發布聲明提及和此事無關的「種族歧視」。當天，西班牙瓦倫西亞法庭作出判決，3名球迷因在2023年5月對皇馬球員維尼修斯進行種族歧視，被判入獄八個月，並在兩年內禁止進入球場。對此，皇馬官方發布公告，稱球隊將繼續保護俱樂部的價值觀，並致力於消除足球和體育界中任何種族歧視的行為。

皇疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)
皇疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)

種族歧視 足球 皇家

上一則

內地客「優才」後悔移居 港：只為享福難融入社會

下一則

七一慶回歸 港三千間食肆71折 電車、樂園推優惠

延伸閱讀

美駐黎巴嫩大使館外槍聲大作 疑伊斯蘭國槍手襲擊

美駐黎巴嫩大使館外槍聲大作 疑伊斯蘭國槍手襲擊
美駐黎巴嫩大使館附近傳槍案 1槍手朝使館警衛開槍遭逮

美駐黎巴嫩大使館附近傳槍案 1槍手朝使館警衛開槍遭逮
美、德駐華大使館六四點燭 日、歐官方發聲悼念

美、德駐華大使館六四點燭 日、歐官方發聲悼念
蕾哈娜現身上海 做煎餅、打麻將還直播帶貨 網驚「竟然是真的」

蕾哈娜現身上海 做煎餅、打麻將還直播帶貨 網驚「竟然是真的」

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下