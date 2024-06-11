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李強本周訪紐 7年來首訪五眼聯盟國 中料開放澳洲龍蝦

記者賴錦宏／北京11日電
中國國務院總理李強（右）將於本周稍晚訪問紐西蘭。（美聯社）
中國國務院總理李強（右）將於本周稍晚訪問紐西蘭。（美聯社）

中國國務院總理李強本周將到訪澳洲、紐西蘭兩個「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國，為七年來首次。外界預計中國可能藉此訪問取消對澳洲龍蝦進口「禁令」。紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）10日公布，中國總理李強將於本周訪問紐西蘭，預計雙方將簽署多項合作協議。

據路透報導，盧克森在聲明中說，李強將於本周晚些時候到訪紐西蘭。這也是中國總理時隔七年後再次訪問紐西蘭。

盧克森說，他熱烈歡迎李強訪問紐西蘭，並稱此次訪問將是兩國就合作領域進行交流的寶貴機會。他說：「全球前景充滿挑戰，因此我們必須與中國就紐西蘭關注的關鍵課題交換觀點並進行接觸。」

中央社報導，李強將是繼3月底的中國外交部長王毅以來，今年第二位高調訪紐的中國高階官員。

紐西蘭向來是五眼聯盟這個成員含美國的情報分享聯盟之中，對中國抱持溫和立場或較不發聲的一個。然而，近年來威靈頓當局也開始日益頻繁地公開討論其眼中北京各項令人憂心舉動。

根據會後發布聲明，王毅3月訪紐期間，兩國外長除了討論太平洋區域的貿易、商業和安全議題，也談及兩國具有「分歧的領域」，包括人權和新疆、香港與西藏的狀況。

另據港媒報導，2020年，時任澳洲總理莫里森要求獨立調查新冠源頭，並禁止華為參與5G建設，激怒北京。中方其後限制澳洲龍蝦、煤炭、葡萄酒等進口，直至2022年5月新政府上台，兩國關係才解凍。

李強 澳洲 王毅

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