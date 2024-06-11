王毅會多國外長喊大金磚戰略 俄感謝中在烏戰平衡立場

中共中央政治局委員、外交部長王毅(左二)在俄國出席金磚國家外長會晤。(取材自中國外交部網站)

中國外交部長王毅 於當地時間10日，赴俄出席金磚國家外長會。王毅表示，過去一年，金磚合作有亮度、有速度、有力度，「我們以擴員開啟『全球南方』聯合自強新紀元」。未來將充分發揮「大金磚」戰略意義和政治效應，將金磚打造成基於新興市場 和發展中國家、面向全球、開放包容的新型多邊合作機制。

王毅在會見俄羅斯 外交部長拉夫洛夫時說到，發展中俄關係不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾，中方願和俄方一道，維持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。拉夫洛夫對中方在烏克蘭危機問題上採取平衡和一致的立場表示感謝，並根據這一立場，北京不派代表參加將在瑞士舉行的「和平會議」。

在金磚國家外長會晤時，王毅表示，金磚國家是新興市場和發展中國家團結合作的重要平台，中方願全力支持俄方金磚主席國工作，和俄方共同鞏固金磚戰略夥伴關係，促進「全球南方」聯合自強，圍繞堅持多邊主義、促進共同發展發出更加有力的聲音。

王毅指出，立足當下，金磚要在百年變局中站得高、看得遠。當前，個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，公然抵制聯合國安理會決議，侵蝕多邊機制權威性。經濟問題政治化、泛安全化甚囂塵上，單邊制裁、科技壁壘有增無減。面對促進世界多極化和維護單極霸權兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，應順應歷史潮流，站在公道正義一邊，作出正確抉擇。

王毅以三點指出，要堅定對多邊主義的信心；二是要堅定維護和平安全的決心；三是要堅定開放包容、合作共贏的金磚初心，讓金磚務實合作邁上新台階。會議並發表了「金磚國家外長會晤聯合聲明」。