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美關島定期攔測飛彈 中：美軍備競賽毀和平 激化分歧

中國新聞組／北京11日電
美軍AGM-183A高超音速導彈發射想像圖。(翻攝自洛克希德馬丁官網)
美軍AGM-183A高超音速導彈發射想像圖。(翻攝自洛克希德馬丁官網)

五角大廈飛彈防禦署（MDA）日前公布一項新計畫環評報告，披露計畫自10月起，每年在美國屬地關島實施最多兩次飛彈攔截測試或追蹤演習，為期十年，以因應來自中國和平壤的飛彈威脅。中國外交部副部長孫衛東在出席東亞合作系列高官會後表示，南海的最大安全挑戰來自域外，以美為首的域外勢力推進在南海軍事部署，激化分歧和矛盾。

本報系聯合報報導，美軍飛彈防禦署上述計畫旨在研發整合飛彈防禦系統，因應關島面臨來自中國與北韓等對手的短、中及長程彈道、巡弋和高超（極）音速飛彈威脅。例如解放軍的「東風26型」中程彈道飛彈，聲稱射程達5000公里，被稱為「關島快遞」。

飛彈防禦署規畫自2025財年首季（10月）起，每年將在關島進行飛彈飛行測試或追蹤演習。前者包括目標飛彈的飛行、攔截飛彈的飛行、對目標飛彈的攔截或感測器測試。後者則只用感測器掃描與追蹤目標飛彈，但不用攔截飛彈。

據報告，第一次將從關島安德森空軍基地發射神盾武器系統的標準三型攔截飛彈，反制從距離關島東部800浬、高於2萬呎上空發射的中程彈道飛彈。

之後測試將採類似方式進行，但將用不同的飛彈攔截系統，包括愛國者三型增程型飛彈、終端高空防衛系統（THAAD）及間接砲火防護能力（IFPC）及不同感測器。

該署表示，這些測試旨在驗證不同飛彈感測器和攔截系統間的互相操作性，可能可用於開發「系統中的系統」，以整合不同飛彈防禦系統的能力，保護關島安全。

孫衛東7至8日赴寮國出席東亞合作系列高官會後稱，目前南海的最大安全挑戰來自域外，並指以美國為首的域外勢力推進在南海軍事部署和行動，激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益。

針對美國在本地區（菲律賓）部署中程導彈系統，孫衛東批評美方將本地區拉入軍備競賽漩渦，將整個亞太地區置於地緣衝突的陰影下，嚴重危害地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定。

外交部副部長孫衛東。（新華社）
外交部副部長孫衛東。（新華社）

彈道飛彈 五角大廈 北韓

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