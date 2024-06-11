我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

中美外交攻防 各自解讀2758決議 北京改打法理戰

記者陳宥菘／北京11日電

今年以來，北京至少三度透過與外國發表聯合聲明，強調聯大第2758號決議權威性不容質疑和挑戰，以此反制華府對該項決議的立場。港媒分析，中美就詮釋聯大第2758號決議掀起攻防戰。美方認為決議只解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題，沒有解決台灣的地位；中方則聲稱決議中的「中國」已包含台灣在內的全部中國領土，確認了一個中國原則。

巴基斯坦總理夏巴茲上周到訪北京，雙方聯合聲明特別就涉台議題指出，「雙方強調聯大第2758號決議權威性不容質疑和挑戰」，巴方還強調堅定奉行一中原則，反對任何形式的「台獨」。

5月底，北京與突尼西亞發表「關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」也提到，突方重申遵守聯大第2758號決議，聲稱「該決議強調一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

港媒刊文分析，北京正發動「法理戰」，持續在國際間宣揚「依據聯大第2758號決議，台灣為中國一部分」。

然而，美方明確反對北京對該決議的主張，強調該決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識」，只解決了中華人民共和國的代表權問題，沒有解決台灣的地位。包含美國在台協會主席羅森柏格、美國副助卿藍墨客皆有相關表態。中方則強力反擊，批評美方進一步虛化、掏空一中原則。

一中原則 華人 華府

上一則

中國端午節1.1億人次出遊 消費403億元 年增8.1%

下一則

長江口再實施交通管制 引猜測福建艦完成二次海試

延伸閱讀

美方關切全民防衛 羅森柏格現身政院訪季連成

美方關切全民防衛 羅森柏格現身政院訪季連成
美稱2758決議不等於一中原則 學者：關鍵仍在挺台作為

美稱2758決議不等於一中原則 學者：關鍵仍在挺台作為
美亞太助卿晤國台辦官員 學者：可能溝通賴520演說

美亞太助卿晤國台辦官員 學者：可能溝通賴520演說
AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠