長江口再實施交通管制 引猜測福建艦完成二次海試

中國第三艘航母福建艦。（央視截圖）

上海海事局公布，長江口一大型船舶深水航道進口6月11日實施交通管制。有媒體報導指出，這可能是福建號航空母艦完成第二次海試，即將返港的預告。

中國海事局官網9日發布來自上海海事局的航行警告，公布11日下午1時至下午4時30分，對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制。

上海海事局也公布，11日早上7時40分至早上10時40分，對長江口深水航道進口船進行交通管制；清晨4時10分至下午2時10分，對長江口深水航道出口船進行交通管制。

這則航行警告所提及被管制的長興島水域，與上海海事局在上個月航行警告提及的管制範圍相同。中國海事局官網5月21日發布來自上海海事局的航行警告，長江口一大型船舶深水航道出口5月23日實施交通管制。

福建艦在5月1日至8日進行了首次海試。台灣軍事專家呂禮詩曾依據5月航行警告推斷，福建艦23日展開二次海試。

中國軍事觀察員揚基在觀察者網發表題目為《長達20天的福建艦第二次試航，還會創造新紀錄嗎？》的文章中稱，福建艦已在5月23日開啟第二次試航。

揚基表示，「根據我方公布的禁航區訊息，福建艦將於6月11日結束在黃海北部海區的航行試驗工作，再算上航行回廠所需的時間，此次試航至少將持續20天。」