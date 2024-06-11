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中俄黑龍江會談 促漁業合作

記者賴錦宏／北京11日電

中國和俄羅斯的專家學者日前在黑龍江省舉行會談，促進兩國漁業發展。

中新社報導，第一屆中俄漁業產業合作對接會9日在「中國淡水魚都」黑龍江省撫遠市舉行。會上，來自中國、俄羅斯兩國專家學者、企業代表約100人探討和分享魚類生物多樣性保育、增殖放流、漁業綠色發展等方面的經驗和技術，促進中俄漁業高質量、可持續發展。

報導稱，撫遠市地處黑龍江與烏蘇里江交匯地帶，魚類資源異常豐富，今年撫遠市漁業產值預計將達7.1億（人民幣，下同）。

撫遠市委書記何大海在會上說，長期以來，中國撫遠市與俄羅斯哈巴羅夫斯克市（伯力）在商貿往來、人文交流、漁業執法和資源涵養保護等諸多方面開展了深入而廣泛的合作。

何大海希望通過本次對接會，加強中俄地區間合作交流，推動漁產業科研成果轉化，樹立撫遠冷水魚品牌，吸引知名企業到撫遠投資

根據中方新聞稿，俄羅斯哈巴羅夫斯克市市長克拉夫丘克·謝爾蓋·阿納多里耶維奇說，目前，哈巴羅夫斯克市的漁業企業生產超過200種自有產品，包括燻製和輕鹽鮭魚、保鮮食品和各種魚類的半成品等。這些漁業企業準備向中方提供漁業產品，中方可以在哈巴羅夫斯克市自有銷售網點購買，也可以直接在工廠購買後通過水運運往撫遠市。

俄羅斯 投資

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