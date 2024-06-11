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高考結束 多名考生一出考場揮舞巴勒斯坦旗聲援

中國新聞組／北京11日電
今年，中國多地出現了考生結束考試後揮舞巴勒斯坦旗幟的現象。(視頻截圖)
今年，中國多地出現了考生結束考試後揮舞巴勒斯坦旗幟的現象。(視頻截圖)

中國高考結束，多個考場陸續出現考生走出考場後，公開揮舞巴勒斯坦國旗並聲援的場景，甚至有考生主動找上場外的媒體發聲，但也有警察上前沒收。這些考生的行為目前並未受到任何處罰，卻引發各界的分歧評價。

來源：X平台

中央社報導，截至目前為止，並沒有任何中國媒體公開報導這些考生揮舞巴勒斯坦國旗的消息。而相關畫面也一度在中國網路上流傳，但目前多被刪除，只有部分微信群還能零星見到相關的一些短片。

據報導，像是在湖南長沙的長郡中學考區，眾多飛速衝出考場的考生中，一名考生即衝向記者，抓住麥克風就首先感謝父母和老師，隨即表示「巴勒斯坦有一群比我們還小的孩子們，他們的國家正在經歷戰爭，我希望世界和平」。

而在河南一處考場，一名考生在接受自媒體訪問時，說出了「自由巴勒斯坦，From the river to the sea, Palestine will be free」的話語。其中，「From the river to the sea, Palestine will be free」一語，在全球各地具有爭議，被部分人士視為反猶太口號。

相較於上述兩名考生公開聲援巴勒斯坦，山東菏澤、黑龍江大慶、江蘇昆山、江西等地，都有考生在走出考場後高舉巴勒斯坦國旗，其中也有人一同高舉中國國旗，並將兩者並列，引起網友熱議。不過，江蘇兩名考生在舉出巴勒斯坦國旗後，即被在場員警上前沒收，但並未將考生帶離偵訊。

另外，9日在陝西咸陽舉行的「大秦青年音樂節」上，也有觀眾舉出了巴勒斯坦國旗，但不久就被保全人員沒收。主辦單位隨即表示已因此「遭到上級部門嚴厲斥責」，並要求參加者翌日不得再攜帶任何旗幟。

對於考生揮舞巴勒斯坦國旗表達聲援，得知此事的中國民眾看法不一。多數人認為，中國官媒先前大肆報導西方國家校園聲援巴勒斯坦的活動，加上官方明顯站在巴勒斯坦一方，學生「順大溜」（跟隨多數人意見）支持巴勒斯坦是「安全」之舉。有人更直言，要是有考生帶的是以色列國旗，恐怕「下場和帶日本國旗差不多」。

也有民眾懷疑，在言論管制如此嚴格的中國，為何能讓眾多考生攜帶巴勒斯坦國旗公開聲援？背後是否有某種力量在主導，值得推敲；有人則認為，網路上的確有人私下號召考生及年輕人聲援巴勒斯坦，算是某種程度的串聯，但官方恐怕不會讓這種情況持續下去。

但海外不少立場反共的中國網友則譏諷，這些考生這麼支持巴勒斯坦，應該讓他們都到加薩（Gaza）去聲援；也有人表示，這些考生連哈瑪斯（Hamas）是什麼貨色都不知道，就閉著眼睛瞎起哄；還有人說，考生們恐怕應該先聲援一下中國國內更多該聲援的問題，像是青年人就業問題，否則他們即使考上大學，四年後畢業就是失業，「到時誰來聲援他們」？

今年，中國多地出現了考生結束考試後揮舞巴勒斯坦旗幟的現象。(視頻截圖)
今年，中國多地出現了考生結束考試後揮舞巴勒斯坦旗幟的現象。(視頻截圖)

巴勒斯坦 加薩 微信

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