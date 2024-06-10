英媒：歐企加速脫鉤 VOLVO撤中生產線

路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，此舉是因應歐盟將打擊中國對車輛出口的補貼。(路透)

英國金融時報（FT）引述採購主管報導，隨著布魯塞爾當局加強對來自中國商品的審查，歐洲買家正尋求降低對這個世界最大出口經濟體的依賴。

歐盟 當局已對中國政府補貼製造業展開調查，歐盟執委會可望很快就會公布對進口中國製電動車 課徵關稅 的細節。據泰晤士報（Times）引述消息人士報導，歐盟最快下周將告知中國是否從7月4日起徵收臨時關稅，預計將高於目前的10%。

泰晤士報還說，在歐盟準備對中國電動車加徵關稅之際，Volvo汽車已開始將中製電動車的生產轉移到比利時，除了將Volvo EX30和EX90車款的生產轉移到比利時外，還可能將某些車款的組裝移往英國。浙江吉利汽車旗下的Volvo被認為是最容受到歐盟潛在關稅影響的汽車製造商。

總部在比利時的龍源公司（Dragon Sourcing）執行長勞柏說，現在大趨勢是企業降低其對中國的依賴。雖然美國已帶頭脫鉤，歐洲企業自新冠疫情結束以來已加緊努力尋找替代地區，「我現在看到歐盟也在趕上這個趨勢」。

美國企業在華府宣布一系列嚴格的關稅及其他限制後積極找尋新供應商，但歐洲企業只聚焦於降低對特定領域的依賴，他們認為已在這些領域過度依賴中國商品。勞柏說，歐洲客戶日益擔心對中國過度曝險，尤其是非食品零售產業，包括從成衣、家電到消費者電子及玩具等產業。

在江蘇常州經營服裝及紡織品採購事務的傑哈說，縱使交貨時間更長、成本更高，但歐洲企業從印度、孟加拉和越南採購成衣的比重與日俱增。許多買家感覺到從中國採購的風險，因此如果價格還有空間，他們比較喜歡去印度。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民說，隨著美國買家轉向其他地方，歐洲企業受惠於中國產品的價格競爭力。但即便如此，某些化學品、製藥和電子產業的公司仍在尋求減少對中國的依賴。