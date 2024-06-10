暗助中國？蕭茲：反對「封閉」歐車市 願與中車商公平競爭

德國政界與各大車企普遍反對對中國電動車加徵關稅。圖為今年4月底北京國際汽車展。（歐新社）

歐盟 去年對中國電動汽車發起反補貼調查，被猜或跟進美國對中國電動汽車加徵關稅 。德國總理蕭茲 昨重申，反對歐洲封閉汽車市場，「因為我們也不希望我們的公司受到同等對待」，並指德中車商將公平競爭，「即使是與來自中國的新競爭對手」。這是繼德國多家車商反對保護性關稅後，蕭茲最新表態，被指暗助中國。

據「法蘭克福匯報」報導，蕭茲8日在德國呂瑟爾斯海姆出席歐寶（Opel）汽車公司125周年慶祝活動時做了上述表示，再度明確傳達反對將歐洲汽車市場與外國競爭隔絕之意。

蕭茲面對歐寶汽車及其母公司斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）的眾多員工說：「我們不會對外國公司關閉我們的市場，因為我們也不希望我們的公司（在國外市場）受到同等對待。你們將公平競爭，即使是與來自中國的新競爭對手。」

歐盟委員會去年10月發起對中國電動汽車的反補貼調查，有消息稱或將效仿美國濫用貿易保護主義，對中國電動汽車加徵關稅。德國交通部長、經濟部長、財政部長日前均表示，對中國電動汽車加徵關稅無法保護歐洲相關產業發展，而只會傷及德國企業、德國經濟和公平競爭的國際貿易環境。

早前，包括BMW和福斯 (Volkswagen)高層都警告，不要對中國製造商的電動車實施歐盟進口關稅，認為此類措施可能會擾亂歐盟的綠色協議議程，並對依賴從中國進口汽車的汽車製造商產生負面影響。歐寶汽車母公司斯泰蘭蒂斯集團首席執行官唐唯實（Carlos Tavares）近期也曾公開反對動用「保護性關稅」這一手段。

據中國媒體觀察者網報導，儘管前有美國已宣布對中國電動汽車徵收四倍關稅，後有歐盟擬對中國電動汽車徵收臨時進口關稅，而作為與中國經濟關係緊密的全球汽車大國，德國總理蕭茲對此曾多次表達反對態度。

5月14日拜登政府宣布對中國進口電動汽車加徵關稅至100%的同一天，正訪問瑞典的蕭茲就曾表示，歐盟不應該在針對中國電動汽車方面「步美國後塵」。當地時間5月15日，蕭茲在柏林舉行的工商總會會議上再度表態，警告「保護主義最終只會讓一切變得更加昂貴。我們需要的是公平自由的全球貿易」。