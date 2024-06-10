港媒：美打壓中 「迴旋鏢」反噬自己

許多中國網友常用「回旋鏢」形容美國為了打壓中國，制造輿論攻勢，結果往往反噬自己。南華早報專欄作家盧綱(圖），也用這個詞告誡美國。(取材自澎湃新聞)

許多中國網友今年常用一個名叫「迴旋鏢」的詞，形容美國為了打壓中國，制造輿論攻勢，結果反噬到自己頭上。近日，南華早報專欄作家盧綱（Alex Lo），也在文中用到了這個詞告誡美國。此外，摩根士丹利亞洲區前主席斯蒂芬·羅奇則稱「中國沒有產能過剩 ，美國應為產能不足感到羞恥」。

環球時報報導，在這篇題為《美國應該停止對中國喊「狼來了」》的文章中，作者指出了一個對美國非常尷尬的現象：一直以來，美國總試圖靠指責中國獲得優勢，可現在，美國這些針對中國的批評不僅常常會「翻車」，而且還會隨著時間推移，「像迴旋鏢一般打中自己（their criticisms have boomeranged）」。

比如，美國此前曾批評中國在俄烏問題上偏袒俄羅斯 ，甚至有人宣揚「中國會無上限支持俄羅斯」的錯誤觀點。但盧綱指出，在俄烏衝突爆發兩年後，中國已經用行動證明了自己在該問題上的中立，反倒是在最近的以哈衝突中，美國一邊倒偏袒以色列 的做法，和國際社會背道而馳，也被美國民眾質疑是否符合美國的國家利益。

此外，盧綱還提到，美國喜歡把中國對市場的引導管理說成是「經濟管制」，但當美國濫用「制裁」、「補貼」打擊中國等產業競爭對手時，當初美國宣揚的「自由市場」那套也成了打在美國身上的「迴旋鏢」。

據報導，在文章結尾，作者稱，美國可以隨心所欲地指責中國，但腐敗正在從美國內部開始往外蔓延。

另據摩根史坦利 前主席史蒂芬·羅奇日前接受採訪表示，美國指責中國新能源產能過剩是誇大其詞。在氣候變化面前，世界需要調動一切產能促進從碳排放轉向可替代能源，不存在所謂的「產能過剩」，反而是美國應該為本國產能不足感到羞恥。