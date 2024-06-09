接受中國博主採訪…皇馬前主席之孫 疑大唱辱華歌曲

皇疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。(取材自環球時報)

西班牙足球 甲級聯賽豪門隊伍「皇家 馬德里」日前在歐洲冠軍聯賽奪冠，一段中國博主在賽場外採訪皇馬球迷的影片引起議論，因為片中受訪的皇馬球迷在得知該博主是中國人後，對著鏡頭用西班牙文大唱種族歧視 歌曲。而這名球迷事後也被起底，疑似就是皇馬前主席洛倫索．桑斯（Lorenzo Sanz）的孫子。

環球時報報導，今年歐冠決賽在英國倫敦舉行，一名中國足球博主在賽後採訪場邊球迷。一名深色捲短髮的皇馬球迷與他的同行夥伴停下受訪後，詢問博主是哪裡人，在得知博主是中國人後，這名男球迷突然對鏡頭用西班牙文高唱一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。

疑是皇馬前主席洛倫索．桑斯的孫子在鏡頭前唱辱華歌曲。。(取材自環球時報)

該名中國博主聽不懂西班牙文，還詢問該球迷唱了什麼，對方卻回答說是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

影片在網路上流傳不久後，即有人懂西文的網民發現該球迷的惡行，而一名在TikTok上擁有180萬粉絲的美國網紅「Danesh」發布了一則影片，宣稱他認出這名涉嫌歧視的球迷，就是皇馬前主席洛倫索．桑斯之孫、現任皇馬官方解說員洛倫索．桑斯．杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子。

@thatdaneshguy Hey @Real Madrid C.F. @LALIGA+ it's Lorenzo Sanz Duran's son. Grandson of your former club president. 🎥 @Show Mi ♬ original sound - Danesh

報導稱，洛倫索．桑斯．杜蘭的社群平台帳號上曾發布過家人的合照，其中一名年輕男子的長相，與影片中侮辱中國人的球迷很相似。但截至目前，皇馬俱樂部官方與洛倫索．桑斯．杜蘭一家並未對有關猜測進行回應，他的社群帳號也改成限定朋友才能瀏覽。

洛倫索．桑斯於1995年至2000年擔任皇馬主席，期間率領皇馬多次奪得歐冠、西甲等賽事冠軍，於2020年3月因感染新冠肺炎去世，享壽76歲。