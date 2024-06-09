南海爭議不斷 越南半年造島280公頃

中國在南沙群島的人工島渚碧礁上建飛機跑道。(美聯社)

美國智庫研究人員指出，越南 一直在南海加強疏浚和填土作業，從去年底以來創造出大約280公頃的新陸地，新造的陸地面積幾乎相當於與過去兩年的總和，這使河內有望在2024年創下填海造島的紀錄。

美國之音報導，華府 智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative）的新報告寫道，從2023年11月該智庫發布上一份報告以來，越南已造出692英畝（約280公頃）新陸地，而2023年前11個月增加404英畝，2022年則新增347英畝。

這使越南在南海具爭議地區的整體疏浚和填埋總面積達到約2360英畝，約為中國4650英畝的一半。

中國自從2013年至今一直在南海島礁進行人工造島，且聲稱對南海大部分區域都擁有主權，其中包括越南造島的海域。

報導引述最新報告，目前南海的巴克加拿大 礁（Barque Canada Reef）仍然是越南最大的前哨，在過去六個月中，填海造地的面積幾乎翻了一倍，從238英畝增加到412英畝。

這座島礁現長4318米，是越南迄今為止唯一掌握有可能修建3000米跑道的前哨基地，至於中國所掌握的人造島礁永暑礁、美濟礁和渚碧礁已經完成大部分軍事設施的部署。

南海每一年的航運貿易總額超過3兆美元，中國、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南等國則對於部分或全部南沙群島提出有所重疊的主權聲索。

這些造島活動引起各界擔憂，南海區域正成為衝突一觸即發之地，可能對全球事務產生嚴重後果。