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阻人文脫鉤 中學者籲對美作家、記者「再接觸」

記者廖士鋒／綜合報導
愛阿華州中學生受邀至河北石家莊外國語學校體驗端午節活動，美中師生一同包粽子、做香包、學剪紙，感受中國傳統文化。（新華社）
愛阿華州中學生受邀至河北石家莊外國語學校體驗端午節活動，美中師生一同包粽子、做香包、學剪紙，感受中國傳統文化。（新華社）

中國與美國之間的人文交流，受到疫情與雙邊關係衝擊甚廣，近期學術團體組織眾多學者，齊籲改變雙方人員領域交流的脫鉤趨勢，其中復旦大學學者趙明昊呼籲中國，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」。

新媒體智庫「海外看世界」近日刊出諸多學者對於美中人文交流脫鉤趨勢的分析與建言，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊撰文指出，美國國務院至今沒有取消赴中國的旅行警告，導致很多美國家長擔心孩子會在中國被「非法拘禁」。

他強調，加強人文交流是避免中美走向更激烈對抗的必要條件，但這不能只是靠政府的力量，「關鍵在於如何解決阻礙中美人文交流的深層次挑戰」。

趙明昊認為，美國不是鐵板一塊，「不宜把對中國有不滿、有批評的人士等同於『反華』勢力或是極端鷹派」。中國方面近期重點針對美國的商業界、戰略界的人士加大交往力度，「但是還缺乏對美國文化界人士的重視」，他建議，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東則在文章中指出，美國的入境關口現在已經成為一個「令人談虎色變的場所」，「幾乎所有被關小黑屋的中國人，都會成為堅定的反美者」，長此以往美國將不再是中國留學首選國，這對美國的負面影響顯而易見。

海外看世界主編、美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝示警，美國在人文領域的對中國脫鉤和麥卡錫主義回潮，對中美關係造成的危害並不亞於愈演愈烈的貿易戰和科技戰，同時也已經外溢到中日關係和中歐關係。

國務院 疫情 麥卡錫

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