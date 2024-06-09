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「造成不安全局面」荷蘭艦東海巡邏 遇中軍機盤旋逼近

記者陳湘瑾／綜合報導
荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號。（取材自荷蘭國防部官網）
荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號。（取材自荷蘭國防部官網）

路透報導，荷蘭國防部7日表示，中國空軍戰機在東海環繞一艘荷蘭巡防艦，並接近一架荷蘭的直升機，此舉造成潛在的不安全情況。荷蘭國防部稱，該事件發生在國際空域。

荷蘭國防部在一份聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「卓普號」7日在東海巡邏，支援聯合國對北韓的制裁，當時有兩架解放軍戰鬥機多次盤旋。隨後，該艦的直升機被兩架中國戰鬥機和一架直升機逼近。

卓普號日前才穿越南海和台灣海峽。荷蘭皇家海軍發言人稱：「在南海和台海的航行期間一切順利」。據荷蘭廣播聯盟報導指出，該航線的航行反映出荷蘭政策的顯著變化：2021年的時候，荷蘭軍艦仍避開台灣海峽，理由是荷蘭不應不必要地挑釁中國。

自由亞洲電台報導，荷蘭國會議員布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群媒體X平台發文表達擔憂：「中國如今也在國際海空域恫嚇我們荷蘭海軍船艦。這類危險局面不容接受，亟需嚴正的外交回應。荷蘭不容許自身受到恐嚇，並挺身支持自由航行。」

路透稱，「卓普」號目前正巡訪亞洲盟國的多個港口。5月底從越南出發後，該艦正在前往南韓的途中，並將於近日停靠南韓。之後，它還將在日本停留，然後赴夏威夷參加6月26日舉行的大規模多國聯合軍演。

據了解，該艦目前是荷蘭海軍的最強戰艦，取名為七省級，寓意就是荷蘭獨立初期的七個省。該艦全長144米，滿載排水量超過6000噸，續航距離4000海里。

該級艦過去多次擔任北約和歐盟的海上巡航任務輪值旗艦，搭載了一座奧托布雷達127毫米艦炮，10挺近防機槍，五座八單元Mk41垂直發射系統，八發魚叉反艦飛彈，兩具雙聯裝Mk32型水面船艦魚雷管。另外還搭載有較為先進的電子戰系統，一架艦載直升機。

中國外交部發言人毛寧3日就「卓普」號穿越台灣海峽一事曾回應，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對以航行自由為名危害中國主權和安全。亞太地區是和平發展的高地，希望域外國家多做有利於維護地區和平穩定的事，不要挑釁滋事，不要給地區和平穩定製造麻煩。

國防部 越南 皇家

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