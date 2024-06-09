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土耳其跟進美國 加徵中國車40%關稅

記者陳湘瑾／綜合報導
土耳其TOGG第一輛國產電動車Togg T10X在土耳其獨家開發和製造。（取材自維基）
土耳其TOGG第一輛國產電動車Togg T10X在土耳其獨家開發和製造。（取材自維基）

土耳其政府去年對中國電動車徵收40%附加關稅，土耳其政府公報8日公布一項總統決定，將對從中國進口的車輛徵收40%的額外關稅，附加關稅定為每輛車至少7000美元，該決定將於7月7日生效。

該決定指出，若進口車輛價格計算的40%關稅低於7000美元，則收取7000美元最低關稅。

美國之音報導，引人注目的是，土耳其貿易部是在土耳其外長費丹5日剛結束對中國為期三天訪問之後，而且歐盟委員會正在考慮是否於下星期宣布對進口中國電動車加徵高額臨時關稅的時刻宣布這一貿易行動的。美國政府5月中宣布，將對從中國進口的價值180億美元的商品加徵關稅，其中電動車的關稅將從目前的25%飆升至100%。

土耳其政府自2023年3月起對自中國進口僅有電動馬達的機動車輛課徵40%附加關稅，而土耳其對其他國家的純電動車所徵收的關稅僅10%。該項法令的實施是由於土耳其當時準備推出第一輛國產電動車TOGG。

土耳其每年可生產大約150萬輛汽車，其中70%至80%出口到海外，主要銷往歐洲。土耳其效仿歐洲的無碳計畫，成為電動車生產中心，從而提高自身工業競爭力。

土耳其國產車品牌TOGG始於2018年，為土耳其第一個國產車品牌，於2022年10月在土耳其西北部布爾薩省廠房開始量產，其首款純電休旅Togg T10X在土耳其獨家開發和製造，售價為95.3萬土耳其里拉起。

土國政府為促使該計畫成功，已提供各種形式協助，包括稅金減免、土地撥分、優惠貸款利率，以及2035年底前承諾年購三萬輛汽車等。

土耳其 關稅 電動車

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