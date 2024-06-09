美國再出手打擊 希音、Temu貨物輸美卡關

美宣布暫停中國跨境電商業者「小額豁免清關」，此舉將衝擊希音、Temu報關流程。圖為Temu示意圖。（路透）

美國再出手打擊中國跨境電商 希音（Shein）和拼多多 旗下Temu。美國海關及邊境保護局（CBP ）上周宣布，暫停六家報關行的「小額豁免清關」資格。專家表示，此舉將對中國Shein和Temu的報關流程造成衝擊，導致來自中國的數十億美元廉價網購訂單以及數千噸貨物，因無法清關而延誤交貨或滯留。

路透報導，美國海關與邊境保護局的措施還包括，在美國機場加強對此類包裹檢查，及對報關行提交的電子信息進行審查。

美國電子商務物流平台BoxC聯合創辦人查德斯科菲爾德（Chad Schofield）表示，所有進口港都受到影響，因此確實無法避免延誤。

美宣布暫停中國跨境電商業者「小額豁免清關」，此舉將衝擊希音、Temu報關流程。圖為希音示意圖。（路透）

由於美國暫停清關，導致全球小型包裹堆積嚴重，部分貨機甚至無法即時卸貨，國際貨運代理如速客物流（SEKO）對此表達強烈不滿，批評CBP在未充分溝通的情況下突然實施暫停清關，做法並不合理。

在消費者對中國工廠生產的快時尚商品強勁需求推動下，預計今年將會有超過十億個、平均價值約50美元的包裹抵達美國。Shein並未對此回應，而Temu則稱營運不受影響。

試圖在股票上市前擴大市占的Shein與Temu皆仰賴快速清關流程，價值低於800美元的D2C（Direct to Consumer，直面消費者）商品，可由美國貨代向CBP繳交電子貨物資訊，加快通關流程。

「小額豁免」包裹是針對平均價值不超過800美元的低價值商品免除關稅，以簡化進口流程，得以加速商品進入美國市場，同時促進跨境電商的成本效益及清關速度。