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不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

中國新聞組／北京8日電
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

中國全國政協常委會6日通過，接受張曉明辭去全國政協常委、委員。張曉明曾任港澳辦主任，3月才被免去全國政協副秘書長一職。最引人注意的是，張曉明據傳還與中國前外交部長秦剛的情婦傅曉田關係密切，因此外界認為，他被免除職務原因是涉及秦剛案。

新華社報導，政協第14屆全國委員會常務委員會第7次會議6日上午在北京閉幕。經表決，「會議通過關於接受張曉明同志辭去第14屆全國政協常委、委員的決定」。不過全國政協常委會仍以「同志」相稱。張曉明3月才被免去全國政協副秘書長一職。

綜合媒體報導，張曉明曾長期擔任中國港澳事務話事人廖暉的秘書，後來又擔任香港中聯辦主任和港澳辦主任，是中國處理港澳事務的主要官員之一。張曉明此次被免除政協職務，明顯是犯下嚴重錯誤。

引人注意的是，張曉明據稱還與傅曉田關係密切。在傅曉田進入鳳凰衛視之初，當時的中聯辦主任張曉明要求鳳凰衛視老闆劉長樂重點「培養」她。

張曉明與傅曉田的關係，讓他的被免職顯得更加引人關注。如果張曉明涉及秦剛案屬實，代表又一位中國高官被傅曉田拉下馬。

據港媒此前報導，張曉明自2020年以來的職務變動，雖保留了正部級，但職位的重要性減低，可能與他擔任中聯辦及港澳辦主任期間，香港經歷2014「雨傘」運動及2019年「反送中」運動等的政治風波有關。

香港「反送中」運動，該運動持續時間之長、規模最大，創港人反對中共暴政之最。而時任中聯辦主任王志民、港澳辦主任張曉明都被指是江派曾慶紅的人馬，涉嫌參與江派在香港攪局。

張曉明擔任中聯辦主任多年，備受外界爭議。在2018年3月兩會期間，有消息稱，北京收到大量來自香港政商界及建制派舉報張曉明的信件。據悉，舉報信內容主要是兩方面。一是張曉明涉貪汙問題，包括其以「中聯辦主任」名義大量吸金，而且要價很高。

張曉明。（新華社資料照片）
張曉明。（新華社資料照片）

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