美不斷施壓脅迫 ASML執行長憂失去中國市場

艾司摩爾總裁兼執行長的富凱。（路透）

在美國不斷施壓脅迫，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）將如何處理在華業務受到外界關注。今年4月接任艾司摩爾總裁兼執行長的富凱（Christophe Fouquet）在華爾街 日報專訪中指出，今日的艾司摩爾再也無法無視地緣政治，他也不時流露出對失去中國市場的擔憂。

觀察者網引述華爾街日報報導，富凱表示，多年來艾司摩爾無須擔心在哪兒銷售產品會受到政治限制，「但突然間，這就成為了整個地球上最重要的話題之一」。

接手艾司摩爾後，富凱既要滿足西方的要求，不向中國出口最先進的晶片 製造設備；同時又要保持對中國市場開放不太先進的設備，以維持其最大業務板塊之一。

報導指出，艾司摩爾正面臨美國禁止其向中國客戶出售先進光刻機的施壓。為進一步遏制中國科技發展，美國日前又打出一套「組合拳」，禁止艾司摩爾向特定中國晶片製造商出售含有美國製造零部件的機器，同時要求荷蘭政府對中國境內部分艾司摩爾設備的售後維修服務強添限制。

富凱稱，阻止艾司摩爾在中國維修某些機器，並不能阻止這些機器製造晶片；相反，艾司摩爾反倒會因此失去對該公司設備去向以及使用情況。