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中製動車組首度駛進歐洲 在匈塞鐵路亮相

記者廖士鋒／綜合報導
匈塞鐵路的高速動車組7日亮相。（取材自中國鐵路微信公眾號）
匈塞鐵路的高速動車組7日亮相。（取材自中國鐵路微信公眾號）

中國國家主席習近平不久前才到訪匈牙利與塞爾維亞兩個歐洲國家，而最新消息指出，由中國承建的匈塞鐵路高速動車組已經亮相，這也是中國製高速動車組首次進入歐洲，預計將於2025年啟用。

據國鐵集團旗下「中國鐵路」微信公眾號7日晚間消息，塞爾維亞當地時間6月7日12時（北京時間6月7日18時），中國研製的匈塞鐵路高速動車組在塞爾維亞貝爾格勒澤蒙車輛段亮相。消息指出，這是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範（TSI）對接取得的又一重要成果，「標誌著中國高速動車組首次進入歐洲，中國高端軌道交通裝備走出去取得重大突破」。

據指出，匈塞鐵路高速動車組是國鐵集團組織中車長春軌道客車股份有限公司，基於復興號標準動車組先進成熟技術平台，為匈塞鐵路「量身定製」，結合塞爾維亞當地運行環境和線路條件，進行「適應性改進」，將於2025年底在匈塞鐵路投入使用。

中國製造的的匈塞鐵路高速動車組為動力分散型電力動車組，最高運行時速200公里，全長約103公尺，採用4輛編組，設一等座車1輛、二等座車3輛，總定員250人，動車組配置動力電池，「在無電區域仍具備自主續航能力」。配備方面，車廂內設置輪椅、自行車、大件行李存放區，配備咖啡機、售賣機等服務設施。

連接塞爾維亞首都貝爾格勒和匈牙利首都布達佩斯的匈塞鐵路改造升級案，是中國與中東歐國家「一帶一路」的「旗艦項目」，這條鐵路雖是中國參與升級改造，但仍使用歐盟標準，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範對接的首個項目。

鐵路全線341.7公里，其中塞爾維亞貝爾格勒至諾維薩德段已於2022年3月19日開通運營，兩年多來累計運送旅客780多萬人次；匈塞鐵路塞爾維亞段年內將全線開通運營。至於匈牙利段中方段，總體完工則已超過55%。

公開資料顯示，中國與匈塞兩國宣布合作改造升級老舊的匈塞鐵路，是在2013年11月中國總理李克強與兩國總理共同宣布。而今年5月初習近平訪問塞爾維亞與匈牙利時，和兩國領導人的會談都有提到匈塞鐵路的建設。根據規畫，全線通車後，兩國首都鐵路旅程可由8小時縮短到3小時。

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