繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請

尼加拉瓜總統顧問勞雷亞諾．奧爾特加。圖為他去年七月拜訪中國電建集團國際工程公司的場景。 (取自中國電建網站)

央視新聞客戶端報導，央視總台記者7日獲悉，正在俄羅斯 參加聖彼得堡國際經濟論壇的尼加拉瓜 總統顧問勞雷亞諾．奧爾特加日前表示，尼加拉瓜方面已經向金磚國家輪值主席國俄羅斯提出加入金磚合作機制的申請。

奧特加說：「我們確信我們將實現這一目標，並為一個更加公正、更加美好的世界而努力。」

金磚國家外長會晤10到11日即將在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅應邀赴會，而就在這一外長會晤前，相繼有國家表態要加入金磚。

6月3日到5日，土耳其 外交部長費丹應中國外長王毅邀請，對中國進行正式訪問，期間費丹在接受中國央視「藍廳觀察」節目專訪時稱，儘管土耳其與歐盟建立了關稅同盟，但土方也積極探索與多個夥伴在不同國際平台上合作的機會，其中包括金磚國家合作機制。他表示，金磚國家可以為土耳其提供歐盟以外的「良好替代方案」，以提振其經濟前景。

而今年的金磚國家輪值主席國俄羅斯也對此表示歡迎。克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫4日表示，該議題將出現在下一次金磚峰會的議程上。

而繼土耳其之後，位於中美洲的尼加拉瓜也首次透露，已向今年金磚國家會議主席國俄羅提出了加入的申請。