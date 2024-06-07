耿爽：中巴解決烏危機六點共識是最大公約數 歡迎各國加入

中國常駐聯合國副代表耿爽。(新華社資料照)

據中國常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會審議烏克蘭 問題時表示，中國外長王毅 與巴西 總統首席顧問阿莫林共同發表的關於烏克蘭危機的「六點共識」是當前國際社會圍繞烏克蘭危機所能形成的最大公約數，他歡迎更多國家支持並加入中國、巴西關於解決烏克蘭危機的共識。

聯爽表示，中方對烏克蘭戰火仍在延宕、人道局勢日益嚴峻、外溢風險持續顯現深表關切。我們呼籲衝突當事人保持理性克制，嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施，同時呼籲當事人盡快恢復對話接觸，實現停火止戰。

他表示，中方不是烏克蘭危機的製造者和參與者。自衝突爆發以來，中方始終堅持勸和促談，為政治解決烏克蘭危機做出積極努力。不久前，中國外長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林在北京舉行會談，雙方共同發表了關於烏克蘭危機的「六點共識」，強調對話談判是化解危機的唯一出路，呼籲各方共同努力推動局勢緩和降溫，同時呼籲各方加強人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

耿爽說，烏克蘭第一副外長(瑟比加）剛結束訪華，雙方就烏克蘭問題進行深入溝通，中方也向烏方詳盡介紹了「六點共識」。我們相信，「六點共識」符合大多數國家的共同期望，是當前國際社會圍繞烏克蘭危機所能形成的最大公約數。我們歡迎更多國家支持並加入「六點共識」，逐步擴大政治解決的積極勢頭，讓實現和平的前景更加光明。

他說，衝突對抗沒有贏家，軍事手段帶不來持久和平。中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，將繼續秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，同有關各方保持接觸溝通，為政治解決危機作出不懈努力。