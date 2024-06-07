再為「鐵桿兄弟」說話 普亭：中國經濟模式比美國有效

普亭表示，美國在國際國內問題上不斷犯錯。(美聯社)

繼日前駁斥美國財政部長葉倫「中國產能過剩論」之後，俄羅斯 總統普亭 5日再為中國發聲，他表示，美國和一些歐洲國家企圖以某種方式阻礙中國經濟增長，是一個巨大的錯誤，並指中國成功創造了一種獨特、有效的經濟發展模式，比美國模式更有效。美國能源專家也指美總統拜登 的「中國產能過剩論」可能是「致命錯誤」，因為世界需要中國來應對能源轉型挑戰。

據文匯報報導，普亭5日出席聖彼得堡國際經濟論壇與多國新聞機構負責人的對話會時表示，美國總統拜登政府在經濟領域的政策是一個巨大的錯誤，「總的來說，中國經濟非常可靠，且正日益發展為高科技經濟」。他並稱，中國在各領域發展取得成就，「我們為中國在包括太空在內的許多領域取得的成就感到高興。這些都是獨一無二的成就。」

普亭還稱，中國成功創造了一種獨特、有效的經濟發展模式，「我們的一些專家，優秀的經濟領域人士，他們很年輕，但經驗豐富。他們說，對中國經濟以及世界其他國家的分析表明，中國成功創造了一種很獨特但非常有效的經濟發展模式，比美國模式更有效」。

對於西方指責中國汽車尤其電動車「生產過剩」的說法，普亭直指純屬無稽之談，「這是自認為是『市場主義者』的人說的，他們怎麼回事？難道不知道誰決定生產是否過剩嗎？這由市場決定。」

普亭重申中俄夥伴關係是基於「深厚的共同利益」，指出過去15年以來，中國一直是俄主要貿易和經濟夥伴，中俄合作「非常謹慎、冷靜、循序漸進」；中俄貿易規模超預期，正在成功多元化，並且十分成功。

另據觀察者網綜合俄媒報導，對於美國財政部部長葉倫指中國在俄烏戰爭中助力俄羅斯並稱對中國企業和金融機構等實施制裁一事，克里姆林宮發言人佩斯科夫5日駁斥道，美國政客應該要認識到，在與中國這樣一個「大國、主權國家和強國」打交道時，敲詐和威脅都是不可接受的；「我們的中國夥伴不會接受這樣的話語、這樣的聲明、這種等同於勒索的威脅」。

他進一步表示，俄羅斯與中國站在一起，並批評美國發出此類威脅是完全不合適的舉動。俄方認為，這種帶有威脅的語氣是絕對不合適且不可接受的。

另報導引述彭博資訊刊出氣候變化和能源領域專欄作家戴維·菲克林（David Fickling）的評論文章指出，「產能過剩」論調低估了能源轉型的挑戰，可能是個「致命錯誤」，他並指「拜登錯了，我們的太陽能還不夠」；世界需要中國清潔能源技術來應對未來的挑戰。他認為，產大於需有利於市場競爭，應對中國降低太陽能成本表示歡迎。