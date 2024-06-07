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中國到中亞最短陸上通道 醞釀超20年的中吉烏鐵路簽約

中國新聞組／北京7日電
中國、吉爾吉斯、烏茲別克鐵路項目簽字儀式在北京舉行。(新華社)
中國、吉爾吉斯、烏茲別克鐵路項目簽字儀式在北京舉行。(新華社)

中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路項目三國政府間協定簽字儀式6日在北京舉行，中吉烏鐵路起自新疆喀什，將成為聯通中國和中亞國家的最短陸上通道。中國國家主席習近平稱，這是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。

新華社報導，中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯進入烏茲別克境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

習近平、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）在儀式上以視訊祝賀協定簽署。

習近平說，中吉烏鐵路是中國和中亞互聯互通的戰略性項目，是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。三國政府間協定的簽署，將為此項目建設提供堅實的法律基礎，標誌著中吉烏鐵路正由設想變為現實，向國際社會展現了三國攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。

賈帕洛夫表示，中吉烏鐵路建成後將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。

米爾濟約耶夫表示，中吉烏鐵路將成為聯通中國和中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對中國合作。

這條鐵路醞釀已超過20年之久，有望於今年10月開建。據悉，鐵路遲未動工，與過往俄羅斯的反對有關，該鐵路將增加中亞國家對中國市場的依賴。

中國近年在中亞的影響力持續增強，中國已成為中亞5國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）主要貿易夥伴。

去年10月底，「中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案」公布。方案提出，將賦予自貿試驗區更大改革自主權，充分發揮新疆「5口通8國、一路連歐亞」區位優勢，深入展開差別化探索，壯大新疆特色優勢產業。

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