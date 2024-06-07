毛寧：去年中電動車輸美僅1.3萬輛 何來「湧入」之說

中國製電動車遭批評對歐美傾銷。（新華社）

美國總統拜登 日前稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其湧入美國市場，美方不會坐視不管。中國外交部發言人毛寧回應稱，「去年，中國向美國出口電動汽車僅1.3萬輛，何來湧入美國市場一說？」

文匯報報導，毛寧說，包括電動汽車在內的中國新能源產品在國際市場上廣受歡迎，靠的是持續的技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，根本上是企業拚出來的，不是政府補貼出來的。

毛寧指出，產業補貼政策源於美歐，世界各國普遍採用。中國的產業補貼政策嚴格遵守世貿組織規則，始終堅持公平、透明、非歧視 原則，不存在世貿組織規定的禁止性補貼。美國是產業補貼的「大戶」，近年來相繼出台「芯片與科學法案」、「通脹削減法案」，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置。

「補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。」毛寧說，美國針對中國電動汽車採取歧視性做法，違反世貿組織規則，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身利益。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將堅決維護自身合法權益。