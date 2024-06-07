中國憂「政權安全」? 嚴管官員、國企、國銀高管出境

北京當局被指收緊對公職人員和國有部門員工的出境管控。圖為甘肅蘭州的邊防檢查站。(路透視頻截圖)

新冠疫情 後，中國逐步開放國門。但有港媒報導，目前包含所有公務員、國企、國銀與大學、醫院等，都被祭出旅行限制。有消息人士坦言，許多人甚至連嘗試申請出境都不敢。另有學者分析，這顯示當局有極高的政治不安全感。此外，上海、重慶、安徽、雲南近期相繼召開國安會議，強調把維護國家政治安全，特別是「政權安全」放第一位。

南華早報報導，一年來，從中央到縣，中國各部門不斷祭出限制私人出境的新規定，覆蓋範圍更廣，對已經覆蓋的人群也進行了更嚴格的審查。這些人會被收繳或鎖住護照，若想獨自出國旅行，必須申請，且要經過一系列複雜、不透明的審批程序。

擔任較高職位或有更多機會接觸機密資訊的人會受到更嚴格的限制。尤其是「局長」（按，司局廳）以上級別的官員，即使在退休 後，也會受到永久性的更嚴格的約束。根據規定，公安和邊境管制當局會不斷更新名單的變化，以監控未經授權的出境（邊控）。

上述政策使得許多人灰心喪氣，有消息人士表示，許多人甚至連嘗試申請出境都不敢，因為理論上大多數年度的出國旅行配額是少於十天。

報導援引一位東南部省分的官員說法指出，她去年夏天申請出國參加兒子在英國牛津大學的畢業典禮，但遭拒絕，理由是「此類請求沒有批准的先例」。今年她請求前往香港探望兒子，亦遭到拒絕。

目前，許多國家附屬機構仍在擴大限制。有知情人士透露，今年春天，南方一家媒體集團沒收所有記者的護照；去年12月，浙江省溫州市規定，對副司級以上官員在退休後至少兩年內繼續實施旅遊限制；青海省西北部的芒雅縣4月承諾，確保該縣1000多名官員「零持有」海外旅行證件。

另據北京青年報微信 公眾號「政知見」報導，5月15至6月3日期間，上海、重慶、安徽和雲南等多個省分的省級黨委書記以地方政府「國安委主任」身分主持國安會議。

報導稱，此次各地省籍國安委會議有兩個重點，第一是把維護國家政治安全放在第一位。第二是強化風險監測預警體系建設。

對此，自由亞洲電台引述旅居美國資深評論人士陸軍表示，國安會議由省級權力機構的一把手親自抓，說明對國家安全重視程度進一步提高，不僅是擔憂中共政權危機，更反映出他們意識形態方面的考慮。

旅居日本的學者金女士表示，這表明中國政府面臨嚴重政權危機，當國內經濟下滑、面對西方經濟制裁壓力，「可謂民怨沸騰，只能採取鐵腕手段應對反抗。」