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中國公安部長王小洪與美國土部長通話：繼續在禁毒等領域合作

記者黃國樑／即時報導
今年2月18日，美國國土安全部部長馬約卡斯與中國國務委員、公安部部長王小洪(右)在維也納會晤。 (取自國土安全部官網)
今年2月18日，美國國土安全部部長馬約卡斯與中國國務委員、公安部部長王小洪(右)在維也納會晤。 (取自國土安全部官網)

據新華社昨(6)午夜訊息，中國國務委員、公安部長王小洪6日應約與美國國土安全部長馬約卡斯視訊通話。王小洪表示，雙方應落實兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。

他表示，美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量。雙方同意就禁毒和執法合作問題持續保持溝通。

新華社並未報導馬約卡斯的說法。這次通話已是今年以來兩人第二次接觸。今年2月18日，王小洪曾跟馬約卡斯在奧地利的維也納舉行會晤。當時雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識，推動兩國禁毒和執法合作，解決彼此關切問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

當時王小洪指出，希望雙方尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。他要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；並取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

當時雙方討論了執法問題上的合作，包括芬太尼等合成藥物的非法流動。兩國並隨後成立了聯合禁毒工作小組來應對芬太尼的擴散。

中國留學生 非法移民 遣返

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