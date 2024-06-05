澤倫斯基抨擊中國後 中烏舉行副外長層級磋商

烏克蘭與中國在北京舉行副外長磋商。 (取自烏克蘭外交部)

據俄羅斯 衛星通訊社報導，烏克蘭 外交部稱，烏克蘭和中國周三舉行了副外長級政治磋商，雙方指出了加強接觸的共同措施。

烏克蘭外交部發布的訊息稱，2024年6月5日，烏克蘭和中國舉行副外長級政治諮詢。烏克蘭代表團由烏克蘭外交部第一副部長安德烈．西比哈先生任團長，中國代表團由中華人民共和國外交部副部長孫衛東先生擔任團長。

雙方討論了雙邊議程問題，概述了加強最高層和高層接觸、加強經貿合作積極動力以及在國際組織框架內進一步開展互動的步驟。

雙方的副外交部長強調維護《聯合國憲章》和國際法原則的重要性。雙方表示，相互尊重主權和領土完整是烏中雙邊關係的基礎。

安德里．西比哈向中方通報了烏克蘭局勢以及瑞士全球和平高峰會的籌備情況。烏方表示，希望以中華人民共和國參與這項活動為契機，為烏克蘭建立公正持久的和平作出務實貢獻。安德里．西比哈強調，實現這種和平的唯一基礎是總統澤倫斯基的和平方案。

此一磋商是在北京舉行，烏外交部稱，在訪問北京期間，烏克蘭副外長也會見了中國政府歐亞問題特別代表李輝和中聯部副部長陳洲。

中國外交部到目前為止還並未披露此一會談及其內容。因此中方對俄烏問題的說法及如何回應西比哈的要求，還無法獲知。

不過就在幾天之前的6月2日，烏克蘭總統澤倫斯還在新加坡 舉行的香格里拉對話會上猛烈抨擊中國，當時他在發言中指責中國協助俄羅斯破壞瑞士的和平峰會，他指出，一年前習近平在電話中向他承諾，中國不會介入烏克蘭與俄羅斯的戰爭，但現在證據顯示中國正在協助俄羅斯。其後他又在之後的記者會上表示，「俄羅斯利用中國對該地區的影響力，也利用中國外交官，竭盡全力破壞和平峰會。」

過去澤倫斯基一直希望中國能夠脫離與俄羅斯的「無上限合作」，這次在新加坡罕見發言譴責中國，被認為是「挫敗感爆發」。然而就在他抨擊中國後的幾天後，兩國就舉行副外長層級的磋商。