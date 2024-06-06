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燃油來自地溝油…中C919客機首次綠色商飛 可降8成碳排

中國新聞組╱北京6日電
大型客機C919加注SAF後，從山東東營機場起飛。(取材自人民日報)
大型客機C919加注SAF後，從山東東營機場起飛。(取材自人民日報)

中國商飛公司兩架商用飛機加注了中國自主研發的生物(生質)航空燃油(SAF)，5日完成首次飛行任務；值得注意的是，試飛所使用的航空燃油，主要是用俗稱「地溝油」的餐飲廢油提煉而成，顯示中國自主研發綠色航空技術應用取得重要進展。

央視報導，兩架商用飛機分別是中製ARJ21支線飛機和中製C919大型客機，從山東東營機場和上海浦東機場起飛，經過一個多小時的飛行後，平穩著陸。

報導指出，試飛所使用的航空燃油SAF，主要是用俗稱「地溝油」的餐飲廢油提煉而成，並以40%的比例與普通航空燃油調合；與普通燃油相比，整體可降低85%的碳排放量，不過成本不低，其製造成本約為普通航空燃油的3倍。

中國商飛表示，公司自2022年開始研發SAF在國產商用飛機上的應用，並於2024年2月獲得中國民航局適航批准，開始在國產商用飛機中加注綠色航空燃料。

報導稱，民航運輸碳排放主要來自化石燃料的燃燒，其產生的二氧化碳可以占到民航碳排放量的95%以上。SAF是一種由可再生原料製成的液體航空替代燃料，原材料可以是廢棄油脂、生活垃圾和能源作物等生物燃料，也可以是從空氣或工業排放物中捕獲的二氧化碳製成的合成燃料。應用SAF，對全球節能減碳是重要措施。

儘管SAF的使用對於民航運輸業節能減排意義重大，但民航領域專家林智傑表示，由於現階段其產量有限，價格遠高於普通航空燃油，「部分航空公司可能只有少數航班會添加1%至2%的可持續燃料」，所以從全球來看，尚未得到大規模的應用。

央視報導稱，中國是亞洲第一個、全球第四個擁有自主研發生物航空燃油技術的國家，首套生物航空燃油裝置，在中國石化鎮海煉化進行規模化生產，每年能處理10萬噸餐飲廢油，相當於一個千萬人口城市一年的餐飲廢油回收量。

中國商飛表示，公司積極融入全球航空業綠色發展進程，努力研製「綠色飛機」，建設「綠色家園」，構建「綠色供應鏈」，打造三位一體的「綠色商飛」，為全球航空業可持續發展、國家「雙碳」目標實現貢獻大飛機力量。

中國石化鎮海煉化負責人陳燕斌表示，中國2023年航空燃油年消費量約3000萬噸，若全部以生質航空燃油替代，中國一年有望減少二氧化碳排放約5500萬噸。

商飛所使用的SAF，是從餐餘「地溝油」收集、處理而來的航油。(取材自中國民航網)
商飛所使用的SAF，是從餐餘「地溝油」收集、處理而來的航油。(取材自中國民航網)

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