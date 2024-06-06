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傳獲中百架大訂單 空客CEO：貿易戰責任在美

記者謝守真╱綜合報導
空客首席執政官紀堯姆·福里。(取材自觀察者網)
空客首席執政官紀堯姆·福里。(取材自觀察者網)

在美國波音努力搶攻中國市場的同時，法國空客(空巴)也積極搶進中國市場。彭博引述消息指，空客正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判。這項消息顯示自國家主席習近平5月訪法後，談判進程加速。此外，空客CEO紀堯姆·福里（Guillaume Faury）對當前席捲全球的「貿易戰」表示擔憂，認為責任不在中國，在美國。

消息人士透露，空客正在與中國就出售其A330neo客機進行談判，中國最大的幾家航空公司正在考慮購買超過100架A330neo客機，不過，截至目前，具體細節尚待敲定，時間尚不確定。

彭博提到，隨著中美兩國地緣政治緊張關係加劇，這一談判凸顯出波音和空客在爭奪中國這一至關重要的航空市場上的差距越來越明顯。

然而報導指出，空客發言人對此目前尚未給予相關回應。而中國三大航空公司中國航空、南方航空和東方航空亦未立即作出回覆。另外，專門從事飛機採購的中國航空器材集團有限公司也未給出相關回應。

另據觀察者網報導，紀堯姆·福里（Guillaume Faury）日前接受德國媒體採訪提到，全球保護主義抬頭，迫使空客更多選擇「近岸外包」，目前空客60%飛機在歐洲生產，中美各占20%。福里表示，「貿易戰正在全面展開」、「我想提醒大家，近年來，對歐洲飛機徵收關稅的不是中國，而是美國。他還提到，空客在中國市場得到認可，並取得了巨大成功。

據了解，此前在習近平5月訪法期間，中國國家發改委與法國空客公司關於深化航空領域合作的諒解備忘錄，同意雙方「在航空及相關新興領域進一步深化合作」等，而法國總統馬克宏近年至中國訪問時均為空客帶回大單。

在此同時，波音中國總裁柳青近日也透露，波音現在已開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。「未來20年，中國或將需要超過8500架新的民用飛機和價值5500億美元的民航服務，中國的航空市場發展潛力巨大。」

柳青指出，接下來十年，波音預測中國整個運行的機隊規模，將從現在的4300多架增長到6000多架。他稱，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重，波音與深圳在低空物流方面有極大的合作機會。

彭博指出，空中巴士正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判。(美聯社)
彭博指出，空中巴士正在與中國就出售其逾百架A330neo客機進行談判。(美聯社)

習近平 貿易戰 馬克宏

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