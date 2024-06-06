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飛越珠峰6000米運物資 中無人機創紀錄

記者黃國樑╱綜合報導
中國無人機製造商大疆5日宣布，在聖母峰尼泊爾一側創造民用無人機6191.8米高海拔運輸紀錄。大疆在全球市占率超過七成，但近年被美國政府以國安為由盯上，先後名列商務部出口管制名單、財政部限制投資名單及國防部中企黑名單。(新華社)
中國無人機製造商大疆5日宣布，在聖母峰尼泊爾一側創造民用無人機6191.8米高海拔運輸紀錄。大疆在全球市占率超過七成，但近年被美國政府以國安為由盯上，先後名列商務部出口管制名單、財政部限制投資名單及國防部中企黑名單。(新華社)

中國知名無人機企業大疆創新科技公司5日宣布，該企業近期在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側完成了首次民用無人機高海拔運輸測試。這也是全球首次民用運載無人機在海拔5300米至6000米航線的往返運輸測試，創造了民用無人機最高海拔運輸紀錄。

新華社報導，大疆運載無人機測試團隊從4月25日起在海拔5364米的珠峰南坡大本營及以上海拔地區進行了為期一周的無人機高海拔飛行及運輸能力測試，對無人機懸停、空載飛行及載物飛行的高原適應性進行了有效驗證。團隊在珠峰南坡大本營到1號營地之間「搭建」了一條無人機運輸航線，上行運輸氧氣瓶，下行運輸垃圾。測試顯示，執飛的無人機FC30在珠峰地區飛行海拔最高可達6191.8米，6000米海拔地區可穩定載重15公斤。

據悉，測試成功後，尼泊爾當地無人機營運公司已於5月22日開啟珠峰地區運載無人機的常態化運輸項目，主要包括清理珠峰南坡上的殘留垃圾。 「這意味著不久之後，無人機可以不分晝夜地把設備運送到1號營地，還可以用無人機把營地剩餘垃圾、排泄物運下來。我們不用晚上頻繁穿越冰川，它會拯救更多生命。

報導稱，從珠峰南坡大本營到1號營地這條路線上的昆布冰川是南坡攀登的第一個主要障礙，也是南坡登山地理環境最為複雜、危險性最高的地段之一。明格馬說，昆布冰川地區狀況複雜，冰裂縫縱橫交錯，一個夏爾巴嚮導一個登山季可能需要穿越昆布冰川30餘次來運輸氧氣瓶、瓦斯罐、帳篷、食物、繩索等物資。儘管珠峰地區已經支援直升機運輸，但常會有調度不及時、不能飛行、不能降落等情況，且費用高昂。

大疆高級企業策略總監兼新聞發言人張曉楠表示，大疆運載機在測試飛行中獲取了針對超高海拔地區的寶貴的飛行參數，這將為無人機在高原地區使用奠定更紮實的基礎。

大疆運載無人機4月30日在珠峰南坡昆布冰川進行物資運輸測試。(新華社資料照片)
大疆運載無人機4月30日在珠峰南坡昆布冰川進行物資運輸測試。(新華社資料照片)

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