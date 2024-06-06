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巴基斯坦總理訪中 推動中巴經濟走廊升級

記者賴錦宏、陳宥菘／綜合報導
巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫率領龐大的經貿訪問團訪問中國。(新華社)
巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫率領龐大的經貿訪問團訪問中國。(新華社)

巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫於4日至8日訪問中國。路透報導，夏巴茲此行將尋求提升中巴經濟走廊合作，推動「升級版」建設。雙方還將促進貿易和投資，加強安全防務、能源、航太、科技、教育等合作，並推動文化與人文交流。

環球時報報導，在5天行程中，夏巴茲除在北京與中國領導層會談外，還將訪問西安和深圳。夏巴茲此行帶領79家巴基斯坦企業代表，包括工業、農業、採礦、能源和資訊科技等領域，將與中國相關產業企業家交流，諮詢雙方可能的合作機會。

「巴基斯坦希望在高通膨和債務危機中重振經濟，而一個價值數百億美元的經濟項目是其雄心壯志的核心。」卡達半島電視台報導，中巴經濟走廊於2015年啟動，它包括瓜達爾港的建設、巴全國高速公路網等基建工程。

今年5月，在巴基斯坦副總理兼外長達爾訪華期間，雙方表示，將共同推動中巴經濟走廊「升級版」的建設。巴基斯坦黎明報稱，夏巴茲訪華期間預計和中方簽署更多協議。此訪問將為中巴經濟走廊進入第二階段夯實基礎，該項目預計將為巴基斯坦帶來巨大的經濟效益，並創造更多就業機會。

另外，土耳其外長費丹5日前往新疆參訪。他在訪疆前多次強調不允許在土耳其從事損害中國主權的行為，與歐美就「新疆人權問題」表示關切拉出距離。

費丹還表達土耳其希望加入金磚國家。費丹說，儘管土耳其與歐盟建立了關稅同盟，但也積極探索與多個夥伴在不同國際平台上合作的機會，其中包括金磚國家合作機制。他表示，這可以為土耳其提供歐盟以外的「良好替代方案」，以提振其經濟前景。

土耳其 新疆 歐盟

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