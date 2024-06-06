威嚇升級？殲20戰機罕部署中印爭議邊界

外媒引述衛星圖指出，解放軍罕見在與印度爭議邊界的西藏日喀則空軍基地部署殲20戰機。(取材自Ｘ平台)

美國地理空間情報公司「All Source Analysis」近日釋出最新衛星影像顯示，中共解放軍 空軍在與印度 具爭議的邊界部署第五代戰鬥機「殲20」戰機。All Source Analysis稱，有6架解放軍殲20隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地，一旁還有8架「殲10」戰機，實屬罕見。

有分析指出，印度總理莫迪由於選舉「慘勝」，可能會運用「中國牌」凝聚國內共識，而解放軍此時增加邊境戰機部署，恐挑動中印間緊張情緒。

據美國新聞周刊報導，All Source Analysis5月30日發布的報告指出，解放軍日喀則空軍基地為一個軍民兩用機場，與印度的爭議邊界僅距離約93英里（約150公里）。距印度空軍的法製「陣風」戰機所在的西孟加拉邦哈西馬拉空軍基地不到300公里。

報導指，6月2日Sentinel Hub的開源衛星影像仍顯示6架殲20戰鬥機停在日喀則空軍基地跑道邊，雖然目前無法確定這些戰機是否會長期在該機場駐守，但「殲20戰機並不常駐日喀則機場」，因此在中印邊境地區的西藏日喀則空軍基地見到殲20戰機極為「罕見」。

印度退役將軍、現任新德里維韋卡南達國際基金會智庫高級研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）表示，解放軍殲20戰機配備射程超過300公里的飛彈，將對印度錫金—阿魯納恰爾邦地區構成威脅，這也顯示「中國對印度的軍事威脅正在升級」，「視為中國對印度的軍事威脅升級的明確信號」。

報導指出，日喀則機場的海拔高度約為3810米，高海拔對飛機起降仍然是一個挑戰。分析研判印度空軍會考慮規劃相應的空戰行動。

明報引述印度歐亞時報指出，巴基斯坦此前為了對抗印度的「陣風」戰機，將被稱為「陣風挑戰者」的殲10部署印巴邊境，邊境兩側都有殲10部署，令印度擔心「兩面受敵」。

由於印度沒有第五代戰機，印方焦慮中國空軍可能會讓中印邊境地區的殲20與殲10C組成「高低搭配」，前者利用隱形優勢爭奪制空權或摧毀印度空軍主力，後者負責掃清空中殘敵以及執行對地攻擊等任務。

觀察者網指出，近日贏得選舉連任總理的莫迪，由於其領導的印度人民黨沒有達到272席的半數，需要與盟友攜手組閣。分析認為莫迪遇上執政「慘勝」情況，可能會打中國牌，通過挑動外部矛盾凝聚國內共識，對中印關係弊大於利。

中印於2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙方在拉達克東部地區部署了數萬名士兵，並展開持續4年的軍事對峙。印度近年還參與以美國為首的四方安全對話（Quad），北京認為，該組織(成員還包括澳洲 和日本)企圖包圍和箝制中國。

中國國防部新聞發言人吳謙日前在記者會上表示，中方同印方通過外交和軍事渠道保持溝通。當前，中印邊境局勢總體穩定，希望印方與中方相向而行，通過對話協商盡早達成雙方都能接受的解決方案。中國新任駐印度大使徐飛洪近日接受採訪稱，中印兩軍在4個點位實現脫離接觸。