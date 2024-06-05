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嫦六月背起飛 帶「土」特產返中 預定6月底降落內蒙

中國新聞組／北京5日電
嫦娥六號順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。（取材自央視新聞）
嫦娥六號順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。（取材自央視新聞）

6月4日7時38分，嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛，並被成功送入預定環月軌道。嫦六攜月背珍貴「土」特產回家，這是人類首次從月背成功採集月壤，中國也成為世界上唯一一個兩度著陸月球背面的國家。環球時報社評大讚「嫦娥六號彰顯了國際範兒」。

大公報報導，嫦娥六號目前懷抱人類第一抔珍貴月背樣品踏上歸途。嫦娥六號上升器後續將與在環月軌道上等待的軌道器和返回器組合體進行月球軌道的交會對接。由於上升器和軌返組合體的重量差距比較大，交會對接採用「握手」加「抱緊」的方式，而這一過程大約會在短短21秒左右完成。上升器此後要轉交月壤樣品，借助轉移機構，樣品容器將通過一個200到300毫米的狹小通道，最終被抓取到返回器內。

在嫦娥六號上升器與軌返組合體分離後，組合體將在環月軌道飛行、等待月地轉移的窗口時機。經過14天左右的環月等待，軌返組合體將進入月地轉移軌道。經過約5天、途中進行1至3次修正後，在距離地球約5000公里高度時，嫦娥六號的返回器將與軌道器分離。之後，返回器獨自進入再入返回階段，在6月底降落於內蒙古四子王旗著陸場，完成這場歷時53天的地月往返之旅。

環時社評指出，此前國家航天局曾用創新多、風險高、難度大來形容此次任務，而外界也普遍認為嫦娥六號此次「挖土」之旅充滿風險。預選著陸區南極—艾特肯盆地整體地勢較低且撞擊坑分布更多，光照和測控更易受到地形遮擋影響，加大嫦娥六號平穩著陸難度。因此，當嫦娥六號著陸器在月球背面拍攝的系列影像圖通過鵲橋二號中繼衛星傳回地面時，不僅中國網友為之歡呼雀躍，國際社會尤其是科學界也非常興奮。

這些月球帶回來的珍貴月球土壤樣本該如何儲存以及研究？央視新聞報導，這些樣本都會在密封狀態下被運至位於中國科學院國家天文台的「月球樣品實驗室」，此前由嫦娥五號帶回的月壤樣本也存儲在此。

嫦娥五號

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