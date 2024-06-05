澳洲總理接待李強 不去烏克蘭和平峰會

瑞士將在本月中旬舉辦烏克蘭 問題的「和平峰會」，中國將不會派人參加。澳洲 總理和外長4日也決定不會參加，因為中國總理李強 即將到訪，他們要留在澳洲接待到訪的李強。

觀察者網引述澳洲「雪梨先驅晨報」4日報導，澳洲總理艾班尼斯和外長黃英賢將不會出席在瑞士舉行的烏克蘭問題和平峰會，他們將留在澳洲迎接李強；澳洲將派國家殘障保險計畫部長、前工黨領袖比爾．肖頓代表澳方前往瑞士參加和平峰會。

在烏克蘭總統澤倫斯基要求下，瑞士聯邦主席薇奧拉阿姆赫德4月宣布，瑞士將在6月15至16日主辦有關烏克蘭問題的和平峰會。她當時表示，瑞士希望這場會議吸引全球各國廣泛參與，發出了約160份邀請，但受邀國家中不包括俄羅斯。

目前峰會的完整議程尚未公布，瑞士政府表示，迄今已有約40個國家同意出席。不過，近期一直在歐洲開啟「巡迴式」訪問以爭取支持的澤倫斯基聲稱，目前這一數字已接近100個。

中國駐伯斯總領事龍定斌日前在澳媒發表署名文章說，近期中國外長王毅成功訪問澳洲，李強將於年內訪問澳洲，為中澳關係行穩致遠注入新能量。

香港南華早報援引消息人士稱，在中澳關係回暖下，中國代表團將在6月中旬訪問澳洲，參加在西澳城市伯斯舉行的圓桌討論會。

對於李強即將訪問澳洲，中國外交部尚未正式發布，但外交部發言人毛寧此前表示，中方願同澳方一道，落實好兩國領導人共識，加強高層交往，深化務實合作，增進理解互信，推動中澳全面戰略夥伴關係更加成熟穩定。