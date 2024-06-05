中美角力要地？汪文斌卸任外交部發言人 候任駐柬大使

中國國家國際發展合作署署長羅照輝6月4日會見候任中國駐柬埔寨大使汪文斌（左二）。（取材自國家國際發展合作署微信公眾號）

中國外交部發言人汪文斌主持完5月24日外交部例行記者會後，傳出即將卸任的消息。根據中國國家國際發展合作署微信 公眾號4日晚間消息，國家國際發展合作署署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。

本報系聯合報報導，值得一提的是，柬埔寨可能成為中美下一個角力要地。在香格里拉對話結束後，美國防長奧斯丁 4日前往柬埔寨訪問。

汪文斌在上月24日記者會尾聲說道，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」並在散場之後特別與一些記者握手、合影，港媒引述現場消息報導，汪文斌即將卸任，可能外派擔任重要國家大使或其他要職。

中國國家國際發展合作署4日消息，「2024年6月4日，羅照輝署長會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。楊偉群副署長等人參加」。

汪文斌現年53歲，外交資歷豐富，曾在中國外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使領館工作，在2020年7月出任外交部第32任發言人之前，曾於2018年至2020年擔任中國駐突尼西亞大使。

柬埔寨首相洪馬內曾表示，會延續其父、前首相洪森的內政外交政策。不過，報導指出，洪馬內是第一位畢業於美國西點軍校 的柬埔寨軍人，亦是奧斯丁校友，這被認為是美國與柬新政府構建關係的切入點。

另據中央社報導，中國軍艦近期在柬埔寨的雲壤基地現蹤，中方也支持當地興建一條有爭議的運河，雙方往來引發華府疑慮。奧斯丁此行赴金邊展開短暫訪問，盼扭轉中方的一些斬獲。

一名不願透露姓名的美國國防官員說：「（奧斯丁）此行不在於取得重大成果或斬獲…我們非常清楚美柬雙方過去面臨的一些挑戰，我認為我方會非常直接、明確地表達我們如何看待美國的利益。」