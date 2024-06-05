美、德駐華大使館六四點燭 日、歐官方發聲悼念

今年6月4日是六四35周年紀念日，根據美國駐華大使館X官方帳戶推文，美國使館的窗台點亮蠟燭。推文由使館官員署名，稱美國使館點亮蠟燭。德國 、歐盟和日本 官方紛發聲紀念，國際人權組織「人權觀察」也發表聲明悼念。但與此同時，中國網絡平台全面禁止蠟燭圖像。

自由亞洲電台報導，無獨有偶，德國駐北京大使館3日晚在其官方微博帳號上貼出燭光影像視頻，但很快就被刪除。多位推特用戶轉發了德國使館在X平台發布的這段不到30秒的視頻，可以看到，夜幕下大使館建築的三扇窗戶內分別投影出一支點燃的白色蠟燭。

多年來，每到六四，德國使館都會在微博上發蠟燭的圖片或視頻。使館工作人員2022年曾對德國之聲證實 「每年都發，十分鐘之內被刪」。本月4日下午4時許，德國之聲報導，德國駐華使館微博重新貼出燭光視頻，並配文字：「昨晚，我們在使館的窗台上點燃星星點點的燭光。」該貼在十多分鐘後就不見了。

法廣網報導，歐洲聯盟駐華機構當天則發表聲明，稱6月4日是1989年北京天安門 廣場暴力鎮壓和平民主抗議活動35周年。銘記天安門事件，並向事件中被殺害、關押以及失蹤的人們致以敬意，對於子孫後代和集體記憶至關重要。

聲明表示，歐盟與天安門事件受害者家屬同在，並呼籲中國當局承認這場事件並採取切實行動為此擔責。因該事件被關押或因參與紀念該事件的活動而被捕的人士，他們的法律保障和正當的程序權利應當得到尊重。

據該聲明稱，歐洲聯盟持續致力於通過對話和合作與中國就人權和基本自由議題進行接觸。

日本內閣官房長官林芳正在4日的記者會上答問時表示，「日本政府認為：自由、尊重基本人權和法治是國際社會的普世價值，在中國也得到保障非常重要，日本政府的這一立場一直直接向中國政府傳達，也在聯合國大會相關會議和人權理事會上等表達了對中國人權狀況的關切」、「我們將繼續與國際社會合作，繼續強烈敦促中國保障人權」。

據日本「產經新聞」報導，在中國，NHK海外新聞節目4日中午播放了紀念1989年天安門事件35周年的節目，一部分節目內容被遮斷，屏幕變為彩條並顯示「信號異常」消息。北京當局似乎施加了限制措施。放映被中斷了幾分鐘。當天上午播出的NHK海外新聞節目在報導天安門事件時也中斷了幾分鐘。

自由亞洲電台報導，國際人權組織「人權觀察」3日也在六四事件35周年前夕發表聲明，指北京當局至今不斷加強鎮壓一切有關89民運和六四屠殺的討論和悼念，且全面封堵紀念活動。