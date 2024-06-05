歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

比亞迪海豹系列汽車在1月比利時布魯塞爾汽車展上展示。(新華社)

歐盟 正在調查中製電動車 是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，法廣網引述南華早報報導稱，歐盟官員告訴中國汽車製造商，歐盟委員會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅 。歐盟對中國電動汽車行業補貼的調查，有可能使本已緊張的雙邊關係出現新的裂痕。

據報導，歐盟委員會估將於下周私下通知各公司將適用的進口關稅水平。

據知情人士透露，中國一家汽車製造商協會3日在布魯塞爾與歐盟貿易部門就調查舉行聽證會。在這次聽證會上，中企被告知將於7月4日徵收臨時關稅，但沒有透露關稅稅率。據悉，受影響的中國企業已就歐盟委員會顯然決定在不按照歐盟慣例在關稅生效前四周公布稅率的情況下，加徵關稅一事尋求法律諮詢。

7月4日後，歐盟委員會有四個月的時間與成員國協商，將臨時關稅變為永久性關稅。

歐盟委員會貿易與農業事務發言人吉爾（Olof Gill）回應說：「這是一項正在進行的調查，我們不會對此發表評論。我們很快就會宣布一些臨時要素。」自歐盟委員會發起針對中國電動汽車的反補貼調查以來，這一事件激怒北京，幾個月來主導了中歐關係的討論。

歐盟目前對中製電動車僅課徵10%關稅。據市場研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的分析師發現，鑑於其他市場徵收的關稅更高，低於50%的關稅不太可能阻止所有中國電動汽車進口並保護歐盟的產業。例如，美國拜登政府上月已宣布今年對中國電動車徵收100%關稅，這實際上是一項禁令。德國基爾世界經濟研究所上周發表的研究報告顯示，對中國電動汽車徵收20%的關稅，將導致歐盟從中國的電動汽車進口額減少38億美元(約275億人民幣)，約占目前貿易額的25%。研究發現，歐洲電動汽車的銷售額將增加33億美元。

另外，英國金融時報（FT）報導，Schmidt汽車研究公司的數據顯示，儘管歐盟正對中國進口電動車展開調查、可能課徵更高的關稅，今年1~4月中國製造電動車在西歐的掛牌數量依然年增23%，相當於這段期間當地每五輛進口電動車中，就約有一輛來自中國。

迄今為止，中方已通過官方、媒體和商業渠道威脅要針對歐盟的豬肉、乳製品、大型發動機汽車和飛機，同時還對歐盟產白蘭地的進口發起反傾銷調查。榮鼎集團的一份報告稱：「北京方面正發出信號，準備使用引人注目的手段向成員國施壓，希望藉此影響歐盟貿易政策的走向。這些威脅針對的是法國（農產品和航空航天產品）和德國（汽車），這兩個歐盟最大成員國」。該報告寫道：「法國一直支持歐盟委員會，而北京則向巴黎發出信號，稱這種支持將付出代價。德國對電動汽車調查表示懷疑，北京通過威脅柏林，可能希望鼓勵德國總理蕭茲的政府更有力地推拒」。