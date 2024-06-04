六四35周年 中國禁止高校、企業集體活動 社群平台禁換頭像、暱稱

六四35周年日前夕，倫敦華人製作標語、發起紀念六四遇難者集會。（美聯社）

今年是六四 35周年，海外華人發起紀念集會籲世人勿忘六四。在中國，各高等院校發出通知，要求關注學生的思想動態以及停止一切集體活動。國際人權組織人權觀察批評，中國政府企圖抺消全中國和香港對六四屠殺的記憶，但「但無法撲滅對人們的熱切懷念」。

六四起因於1989年4月中旬前領導人胡耀邦突然病逝，大批學生和市民在北京天安門 廣場的悼念活動，進而演變成爭取民主的抗議運動；到了6月3日晚間至4日，當局下令解放軍清理天安門廣場上的示威者，過程中開槍擊斃大量示威者和路人，遇難人數至今從未公布。

2024年6月3日，一輛警車停在北京天安門廣場。（美聯社）

自由亞洲電台報導，今年六四，中國當局繼續禁止民間任何悼念六四遇難者的活動。多張微信 截圖顯示，校方通知6月4日嚴禁集會活動，一切班級活動提前一周報備，嚴禁宗教活動，嚴禁建立宗教團體組織，嚴禁傳教等。

在另一「通知」中，校方要求班主任及老師敦促學生，不要在系公眾號、抖音、視頻號等任何平台發布任何網路訊息，包括通知等，解除時間另行通知。另一學院要求學校6月4日不能組織任何形式的集體活動，不得公開通知內容。

有民眾指出，上述通知每年都發，而且不僅僅在校內，除此之外，還有事業單位、政府部門，包括企業、學校等，都會有這種內部通知。

美國之音報導，中國多個社交媒體網站和網絡遊戲平台禁止用戶更換頭像和暱稱，防止用戶通過換頭像和昵稱的方式來紀念六四。此前，有用戶把頭像換成點燃的蠟燭圖片來紀念六四。測試發現，微博、微信、小紅書等社媒平台都已經關閉了頭像和暱稱的修改功能。「35年」、「35周年」也成為了今年微博審查的敏感詞。