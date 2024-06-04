中英情報戰升級？北京宣布再逮2英諜 「六四前警告西方」

英國軍情六處總部。（路透資料照片）

繼日前英國先後公布多名涉中國間諜 案後，中國國家安全部3日揭露一起英國祕密情報局（MI6，通稱軍情六處）策反中國某中央政府機關人員的重大間諜案件，一對王姓夫婦被控為英國蒐集涉中方內部重要情報。由於恰逢六四 35周年前夕，中方此舉的目的引發輿論關注。外界分析，北京此舉明顯是對倫敦當局的報復，消息真假難分，反應新冷戰氣氛下，間諜戰的升級。

本報系聯合報報導，中國國安部3日表示，破獲重大間諜案，稱「英國特工」說服在中央機關擔任核心涉密職務的王姓男子及其周姓妻子成為英方間諜，兩人被依法審查。

根據國安部訊息，王姓男子2015年參加中英交流計畫赴英留學，英方刻意對其特殊關照。在得知王男有較強金錢欲望後，英國特工派遣人員以校友名義在校園內與其結識，給付高薪報酬，提供諮詢兼職機會。

此後，王男提供諮詢內容從公開研究項目，逐步涉及中央政府機關內部核心。英國特工後來說服王男回中國當間諜，還策動了也在「某核心要害單位」工作的妻子。

今年以來，中英多次相互指控間諜活動。1月，中國指控英方利用一名在華外國人收集機密訊息。4月，英國起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英國人。5月，英國指控香港 駐倫敦經濟貿易辦事處三名職員，觸犯「協助外國情報機關」與「外國干預」罪。

旅美時事評論人士陳破空在接受自由亞洲電台採訪時表示，北京當局宣稱破獲英國特工的消息，可能有真有假，疑似中國對英國的報復舉動。

台灣國防安全研究院助理研究員鍾志東指出，中方此舉明顯是反擊和報復英國抓中國間諜的行動，顯示中英關係的緊張態勢。

鐘志東表示，北京刻意在六四事件前夕公布英國間諜案，「有警告國際社會，抗中勢力在中國境內應有所收斂的意思」。