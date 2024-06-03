我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

認了晶片生產困局 華為高層：能解決7奈米就非常好

記者賴錦宏／北京3日電
華為雲董事長張平安。（取材自人民網）
華為雲董事長張平安。（取材自人民網）

華為去年推出採用7nm（奈米）晶片的Mate 60，震動手機市場，一度被外界寄以厚望，認為可以突破美國的晶片封鎖。不過，華為常務董事張平安近日承認中國正面對的工藝技術困局，「能解決七奈米就非常非常好」。

據快科技報導，華為常務董事、華為雲事業體負責人張平安5月30日出席中國移動算力大會時，面對業界「內行」的同業坦承，「我們中國肯定是得不到3nm，肯定得不到5nm，我們能解決7nm就非常非常好」。

張平安指出，中國半導體產業目前還無法與發達國家在3nm、5nm等最尖端工藝上直接競爭，這是一個不爭的事實，但這並不意味著中國的半導體產業就沒有發展前途。

張平安認為，應該更加注重在7nm等相對成熟的工藝上進行深耕細作，提高產品的性能和可靠性，以滿足市場和用戶的需求。

張平安強調，中國半導體產業的創新方向不應該僅僅局限於單點的晶片工藝上，過度追求先進工藝，會忽視系統架構的優化和創新，可能會導致整體性能的瓶頸。

他還說，中國半導體產業應該更加注重在系統架構上進行創新，通過優化晶片與系統的協同工作，提高整體性能，從而在全球市場中獲得更大的競爭優勢。

晶片 華為

上一則

內地踩線團訪港 籌畫香港遊產品 哈爾濱香港直航開通

下一則

維園嘉年華大排長龍 王祖藍：價廉物美勝深圳

延伸閱讀

蘋果下周WWDC推新Apple TV？彭博最新預測：可能等不到

蘋果下周WWDC推新Apple TV？彭博最新預測：可能等不到
華為高層坦承生產陷瓶頸 「能解決7奈米就非常好」

華為高層坦承生產陷瓶頸 「能解決7奈米就非常好」
美圍堵銷中晶片漏洞 大量出口許可證將「慢慢發」

美圍堵銷中晶片漏洞 大量出口許可證將「慢慢發」
曾是華為高顏值HR 開啟帶貨首秀 網友：怎麼到京東就不帥了？

曾是華為高顏值HR 開啟帶貨首秀 網友：怎麼到京東就不帥了？

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度