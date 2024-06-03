知己知彼？中「武經7書」成美飛行員教材 中網民嘲：看得懂嗎

美國國防部發布招標購買書籍供美軍飛行員學習信息，採購書籍包括「孫子兵法」在內的中國古代兵書「武經七書」英文譯本。（取材自觀察者網）

據俄羅斯 媒體援引美國政府獎勵管理系統（SAM）網站消息稱，美國國防部 發布招標購買書籍供美軍飛行員學習信息，採購書籍包括「孫子兵法」在內的中國古代兵書「武經七書」英文譯本。有分析指出，這意味著美軍欲藉研讀中國兵法書制定對中國的軍事戰略，達到「知己知彼，百戰不殆」。不過也引來中國網民群嘲：「看得懂嗎？」「下一步讓他們看葵花寶典」。

「孫子兵法」已被翻譯成近30種文字，據相關報導，近年多次成為美軍的參考書籍，曾出現在伊拉克戰場，今年3月美國智庫切爾航空航天研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）也大談書中的「不戰而屈人之兵」，其中的戰略思想還曾被美國監獄列為禁書，避免獄中囚犯閱讀。

環球網引述俄羅斯衛星通訊社報導指出，據美國政府獎勵管理系統網站昨發布消息稱，美國國防部宣布招標購買書籍供美軍飛行員學習，招標名單中，出現西方作家撰寫的五本研究俄羅斯軍事戰略的書籍，以及中國古代兵書「武經七書」的英文譯本。此次採購將用於阿拉巴馬州 麥克斯韋空軍基地的飛行員培訓，美國防部計畫每款書籍購買600冊，將於6月中旬完成招標。

該基地也是美國空軍歷史研究局（AFHRA）和美國著名軍事院校空軍大學的所在地，空軍大學經常主辦國家安全論壇。

報導介紹，此次招標涉及六本書籍，包括英國倫敦大學國王學院訪問學者、俄裔以色列籍軍事專家奧弗·弗里德曼撰寫的「戰略：俄羅斯戰略藝術基礎」等著作，還包括美國學者拉爾夫·索耶所譯的包括「孫子兵法」在內的「武經七書」。

「武經七書」是北宋朝廷作為官書頒行的兵法叢書，是中國第一部官定的軍事教科書，由「孫子兵法」「吳子兵法」「六韜」「司馬法」「三略」「尉繚子」「李衛公問對」七部著名兵書匯編而成。其中的「孫子兵法」「吳子兵法」在歐、亞、美流傳甚廣，影響巨大。

有軍事自媒體分析稱，「孫子兵法」等書裡對戰爭的本質、戰略的制定以及戰術的運用都有深刻的闡述，美國購買中國古代兵書供美軍學習，顯然是為了更多地了解和掌握中國，達到「知己知彼，百戰不殆」，企圖在對中國的軍事競爭中制敵機先。

不過這項消息也引來中國網民群嘲：「開篇第一卷，欲練此功，必先自宮」「看得懂嗎？」「讀不懂的，博大精深，只可意會不可言傳」「沒有九陰九陽？也沒有葵花寶典？」「讓他們看金庸的小說」「愁人，好東西讓人偷走了」「噓，你們小聲點兒，我們還有易筋經，如來神掌別被老美知道啦」。