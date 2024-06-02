香會上與董軍會談 澳洲防長：對中國仍有安全擔憂

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯1日在新加坡舉行的香格里拉對話上發表演說。(路透)

據澳洲 媒體報導，澳洲副總理兼國防部 長馬勒斯（Richard Marles）在新加坡舉行的香格里拉對話（香會）期間與中國國防部長董軍會談時，直接提出了對中國解放軍 最近在與澳洲海軍對抗中使用的危險戰術的關切。馬勒斯並在接受美媒採訪時說，儘管中澳貿易關係已經穩定，但澳洲對與中國的關係仍存在「安全擔憂」，他呼籲北京維護基於規則的全球秩序。

法廣引述澳媒「雪梨先驅晨報」報導，馬勒斯在香會期間與董軍進行了45分鐘的會談，這是自董軍於去年12月被任命為中國防長以來兩人的首次面對面會談。馬勒斯形容這次會談「坦誠且對話是積極的」，他拒絕詳細談及討論的實質內容，但確認他提出了最近解放軍部隊與澳洲海軍之間發生的事件。

上個月，一架解放軍戰鬥機在國際水域向一架澳洲皇家海軍直升機施放照明彈，澳方指責中國戰機的行為「不安全、不專業」。去年11月，澳方也曾指控解放軍海軍驅逐艦在一起國際水域相遇事件中使用聲納脈衝，導致澳方潛水員受傷。

當被問及如果與解放軍再次遭遇並造成人員傷亡，是否會成為澳洲的紅線時，馬勒斯說假設毫無幫助，並指「這是一個確保我們盡一切努力避免這種情況發生的問題。我們與中國對我們的行為和他們的行為的理解愈深愈好」。

不過，報導指出，與一天前發給媒體的節選草稿相比，馬勒斯的發言部分內容有所刪減。其中明確提到「如果中方不發揮領導作用」，如果中國繼續無視「鄰國的主權權利或國際法規定的義務」，地區秩序就不可能建立。這段話被縮減為一個更籠統的聲明，即這一責任落在「所有國家─特別是大國」身上。

報導稱，在講話結束後的問答環節，解放軍代表指責馬勒斯在發言中「犯了錯誤」，稱是一艘菲律賓船隻「故意與中國海警相撞」。對此，馬勒斯表示，國際仲裁機制可以解決有關國際規則的爭端。

馬勒斯並在接受彭博電視台訪問時表示，雖然中國在2020年對澳洲出口實施的大部分貿易限制已經解除，但澳洲對與中國的關係仍存在「安全擔憂」；「這也是我們為何在力所能及的範圍內與中國開展合作，同時保持分歧的原因」。馬勒斯稱，中國是一個大國，「作為一個大國，我們有責任，實際上責任更大，要成為基於規則的秩序的守護者。」