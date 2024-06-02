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英國智庫：亞洲軍演次數激增 中國規模落後美國

中國新聞組／北京2日電
圖為今年5月美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習。（路透）
圖為今年5月美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習。（路透）

美國之音報導，英國智庫國際戰略研究所（IISS）一項新研究發現，近年來區域緊張局勢加劇下，美國和中國顯著增加在亞洲各地軍事演習次數，但就演習規模和複雜性而言，北京仍然落後於華盛頓。

總部位於倫敦的IISS對從2003年至2022年在亞洲的軍事演習進行調查，發現演習次數持續擴增，部分原因是美國和中國致力通過軍演測試其能力和加強戰略外交。

IISS在5月31日發布的「腳本指令」（Scripted Order）研究報告統計了美國涉及亞洲國家的演習約1113次，至於中國涉及亞洲國家的演習則為130次。

研究指出：「美國將通過與幾乎所有地區國家舉行大量軍演來尋求保持領先地位。中國將試圖通過深化與少數地區夥伴的演習關係來縮小差距。」

路透報導，事態敏感而不願透露姓名的三名武官表示，演習也為刺探對手的戰力和通訊創造了機會，美國和中國的艦艇和飛機經常互相跟蹤。

中國、北韓和俄羅斯都抱怨，美國演習的頻率愈來愈高，無論盟友有否參與，此舉皆加劇該地區的緊張局勢，並引發軍備擴張。美國表示，這些演習有助於建立信心並提高協同作戰能力。中國國防部發言人吳謙則表示，北京的目標是加強對「侵略」的防禦能力，並增進地區信任。中國與其他部隊的聯合演習通常涉及平行行動，而非美國與其盟友和夥伴所提倡的協同作戰能力。

IISS指出，中國對印度洋的關注度日益升高。一些分析人士警告，如果東亞爆發衝突，中國將很難保護對其至關重要的能源供應。

IISS指出，2023年11月中國與巴基斯坦在阿拉伯海舉行的海軍演習涉及中國最先進的052D型驅逐艦，可見其複雜性。

IISS報告說，自2010年代中後期以來，華盛頓專注與中國競爭，引發本地區軍事演習的變化，美國與盟友日本、菲律賓和澳洲的行動變得更加重要，與更多合作夥伴進行更頻繁、更大規模演習的趨勢，預計將持續到2024年之後，且這個趨勢會更加明顯。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）學者斯托里（Ian Storey）對中國與東南亞國家軍隊的互動進行調查。他表示，北京涉及和東南亞國家軍事互動在2023年激增，預計還將繼續上升。

東南亞 新加坡 澳洲

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