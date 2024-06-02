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歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

中國新聞組／北京2日電
圖為民眾在參觀一汽集團旗下新能源車型奔騰PHEV。（新華社資料照片）
圖為民眾在參觀一汽集團旗下新能源車型奔騰PHEV。（新華社資料照片）

歐盟正在就中國電動車進行反補貼調查，有消息傳出，雖然調查預定於今年11月結束，但很可能7月就開始對中國電動車加徵20%的關稅。有研究報告指出，歐盟此舉將讓中國出口到歐盟的車輛銳減25%，相當於少賺近40億美元；歐洲消費者則將面臨更昂貴的電動車價格。

美國之音報導，歐盟去年10月初對從中國進口的電動車啟動反補貼調查，以便確定中國的相關價值鏈是否得益於非法的政府補貼。目前這項調查仍在持續，雖然調查預定在今年11月結束，歐盟很可能在7月初就開始對中國的電動車加徵關稅。

新聞網站「Oilprice」引述德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）5月31日公布的一項研究說，目前的傳言是歐盟有可能對從中國進口的電動車加徵20%的關稅。如果這一傳言屬實，從中國進口的電動車數量就會銳減25%。而按照2023年歐盟從中國進口50萬輛電動車的數據推算，這就意味著歐盟加徵關稅後，中國對歐盟電動車出口將減少12.5萬輛，價值將近40億美元。

Oilprice的報導指出，基爾研究所的分析報告沒有將中國可能的報復反制措施計算在內，因為中國已經威脅要對從歐盟和美國進口的大排量汽車加徵25%的汽車關稅，而這將嚴重影響歐洲生產的奔馳（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）等高端豪華車的銷售。

基爾研究所貿易政策研究中心主任欣茨（Julian Hinz）表示，對歐盟消費者來說，「這可能導致電動車價格飆升，因為歐盟自己的電動車由於能源和材料價格、特別是明顯高出許多的勞工成本而導致生產成本遠高於中國」。

美國之音報導稱，由於歐盟對中國市場的依賴程度比較高，在美中戰略競爭中時常會在有關中國問題表現出明顯的優柔寡斷。這次，歐盟決定對中國進口電動車加徵反傾銷關稅在一定程度上顯示出歐盟已經下決心捍衛歐洲的利益。

歐盟 電動車 關稅

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