促俄烏和談卻不出席和平峰會 北京挨批玩「兩面手法」

中國促俄烏和談卻決定不出席瑞士和平高峰會，引發外界關注。圖為俄羅斯總統普亭上月16日對中國進行國事訪問。(路透資料照片)

瑞士將主持為期兩天的烏克蘭 和平高峰會，針對外媒近日多次詢問中方是否參加，中國外交部昨表示，因會議安排與中方普遍期待還有明顯差距，中方難以參與。對於中方不與會，烏克蘭表示失望，俄羅斯 則表態支持；美媒則引述專家分析認為，中國促俄烏和談卻不出席瑞士和平峰會被質疑在玩兩面手法，還寄望中國調停並終結俄烏戰爭的人「都是在做夢」。

由瑞士政府應烏克蘭舉辦的烏克蘭和平高峰會將於6月15日至16日舉行，瑞士政府表示，已邀請160個代表團與會，目前有超過70個領袖與國際組織團確認出席，俄羅斯不在受邀之列。烏克蘭總統澤倫斯基26日呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平 「運用個人的領導力並參與」。

中國外交部於昨天例行記者會回應，中方始終堅持國際和會應當具備三個重要要素，包括俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

中國外交部發言人毛寧指出，根據各方回饋及公布的會議安排，中方提出的三個要素看來都難以實現。會議安排與中方以及國際社會普遍期待還有明顯差距，中方難以參會，已通報中方考慮和關切。中國將繼續以自己的方式勸和促談。

對於中國婉拒出席峰會，自由亞洲電台報導，烏克蘭駐華大使館一名發言人向路透表示： 「我們很遺憾中方不利用這次機會，在瑞士峰會的平台說明自身立場。」

不過俄羅斯則對中方的決定表示支持。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周五表示，中國從一開始就說，在沒有俄羅斯參與所宣布議程的情況下，舉行這種形式的會議是絕對徒勞的。「在此方面我們的立場與中華人民共和國完全一致。我們支持這種做法」。

報導稱，中國促俄烏和談卻不出席瑞士和平峰會，被質疑是在玩兩面手法。美國智庫 「馬歇爾基金會」 （GMF）印太項目執行主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，習近平顯然不願冒犯普亭，不會與歐洲站在同一陣線對抗俄羅斯。「任何還在寄望中國會當一位中立調停者，強迫俄羅斯坐上談判桌、終結戰爭的人，都是在做夢。」她說。

美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元也指出，中國在俄烏戰爭上的立場，基本上都是站在俄羅斯的角度來推動和談，所以中國不參加由烏克蘭與瑞士主辦的和平論壇可以預期，但歐洲國家對中國的觀感也會因此愈來愈差。