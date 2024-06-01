布林肯：美將繼續制裁助俄中國實體 「歐洲料有行動」

美國國務卿布林肯指出，美方已經對那些參與規避制裁、參與支持俄羅斯國防工業基地的中國實體採取了行動。(美聯社)

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）5月31日在布拉格的北約外長會後重申：「中國不能指望一方面改善與歐洲國家的關係，另一方面卻助長冷戰結束以來對歐洲安全的最大威脅。」布林肯稱，美國將繼續制裁助俄中國實體，預計歐洲也會採取行動。

法廣網報導，布林肯在周五的北約外長會後表示，近期，普亭在東北部哈爾科夫加緊了對烏克蘭 的進攻；烏克蘭人繼續表現出非凡的勇氣抵抗侵略。布林肯提到，烏克蘭人民不孤單，因為美國與北約盟國和許多其他國家都與他們站在一起。

布林肯指出，正如盟國當今面對來自俄羅斯 的混合威脅一樣，它們也面對中國對俄羅斯國防工業基地的支持。美方看到中國提供關鍵投入，使俄羅斯能加速自己的坦克、導彈和炮彈生產。俄羅斯目前進口的機床有70%來自中國，俄羅斯進口的微電子產品有90%來自中國。

布林肯直言聽到一個又一個盟國對此深表關切，使他更加清楚地了解了他在北京與中國對應方的看法。

布林肯指出，美方已經對那些參與規避制裁、參與支持俄羅斯國防工業基地的中國實體採取了行動；「我想，現在一百多個這樣或那樣的中國實體。正如我所明確指出的，如有必要，我們將繼續這樣做。從我今天聽到的情況來看，歐洲人也非常關注此事，我預計會看到歐洲人、歐洲採取行動。」

路透援引美國高級官員31日表示，美國和其他國家可能會對中國公司和金融機構採取行動，以應對北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

此前，中國駐美大使館發言人劉鵬宇曾表示，中俄之間的正常貿易不應受到干擾或限制。「我們敦促美方不要詆毀中俄正常關係，不要把中俄之間的正常關係當作替罪羊」。