不滿歐盟電動車調查 中暗示將報復空客、農產恐掀貿易戰

空客是中國航空市場的最大供應商，最有可能遭貿易戰波及。(路透資料照片)

歐洲政治新聞網Politico.eu披露，中國商務部 已致函歐盟 ，就對方近期對中國電動車 的反補貼調查恐引貿易戰表達不滿並要求調整，否則將以打擊航空與農產報復歐盟。另外，歐聯將中國網購平台Temu列入「非常大型網路平台」名單，意味著Temu須遵守更嚴格的安全新規定。

報導引述知情人士指出，隨歐盟執委會近日將對中國電動車祭出關稅加徵，中國商務部發給主管貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）一封長達5頁的信函，呼籲歐盟調整作法。

歐盟執委會一名發言人證實，杜姆布羅夫斯基斯已收到中方致函，「正努力回覆中」；知情人士透露，中方來函表明北京對歐盟行政部門近月拉高貿易調查惱火，呼籲降溫以免局勢進一步升級。中方呼籲降低對立之餘，也暗示不排除從歐盟的航空和農業「下手」報復。

中方在致函杜姆布羅夫斯基斯的信裡呼籲透過全面協商找出解方與新構想，平息貿易爭端。中、歐間貿易爭端升溫，已波及從機場安檢掃描儀到醫療設備等多個領域的生意往來。

Politico.eu指出，中國是歐盟農糧產品的第三大出口地，占歐盟農糧貿易總額6.4%，中方若選擇農業進行報復，會讓歐盟「有感」。

中方最有力的措施應是針對空中客車（Airbus），目前空客是中國航空市場的最大供應商。北京過去放出的一大狠話，就是若歐盟硬要中國的航空公司遵守歐盟碳排交易規範，就不再向空客買飛機。

為回應歐盟對中國電動車的反補貼調查，北京於今年1月對歐洲白酒生產商發起反傾銷調查，尤其針對法國。法國干邑白蘭地的生產商們擔心，一旦歐盟執委會宣布對中國電動車加徵關稅，他們將淪為北京報復目標。

另外，歐洲聯盟執行委員會今天正式依照其「數位服務法」，將中國網購平台Temu列入「非常大型網路平台」名單，意味須遵守更嚴格的安全新規定。

Temu去年4月才進入歐盟市場，卻已成為歐洲成長最快的應用程式之一。但其業務做法已在當地面臨消費者團體的強烈檢視。

歐盟為了讓規模夠大的數位公司受到約束，已將24家公司列入「非常大型網路平台」（VLOP）名單，也就是在歐盟境內每月活躍使用人數超過4500萬。